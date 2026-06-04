Más de 40 centros educativos de Córdoba participan en programas de educación ambiental. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha resaltado los programas que implementa la Junta de Andalucía en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para fomentar la educación ambiental y el desarrollo sostenible, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebrará mañana viernes 5 de junio, siendo en Córdoba más de 40 los centros que participan en programas específicos de educación ambiental, algunos de ellos en varios a la vez.

Castillo ha destacado el desarrollo de la Red Andaluza de Escoescuelas y del proyecto Aulas Verdes Abiertas y ha señalado que estas iniciativas "transforman las escuelas y los institutos en centros de aprendizaje sostenible, fomentan el respeto al medio ambiente, la reducción de residuos, el uso responsable del agua y la energía y la mejora del entorno natural y social".

La Red Andaluza de Ecoescuelas está integrada por 346 centros educativos de Infantil y Primaria y por Institutos de Enseñanza Secundaria sostenidos con fondos públicos, más de 8.000 docentes y 132.000 alumnos. En Córdoba participan 38 centros.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha agradecido a estos centros educativos "su alta implicación y compromiso con los proyectos de educación ambiental para la sostenibilidad".

Las Ecoescuelas son una iniciativa educativa de la Junta de Andalucía que integra a centros comprometidos con la mejora del entorno escolar y abordan temas clave como el cambio climático, la biodiversidad y geodiversidad, los ecosistemas forestales y la flora silvestre, la educación para la circularidad, el litoral, medio marino y la gestión y el valor del agua.

El programa impulsa encuentros regionales en los que participan todos los miembros de la Red y otros específicos para el alumnado, en los que pueden compartir y potenciar las experiencias de cada centro. Además, se organizan jornadas provinciales para coordinadores y se llevan a cabo planes de formación.

En cuanto al Proyecto Aulas Verdes Abiertas, se trata de una iniciativa educativa para rediseñar y renaturalizar los espacios exteriores de los centros, convirtiéndolos en entornos de aprendizaje sostenibles, saludables y versátiles. Cada curso participan 150 centros educativos no universitarios de titularidad pública de Andalucía inscritos en el Programa Aldea, que reciben asesoramiento técnico, formación docente y dotación económica para adaptar los espacios con plantaciones, mobiliario natural, huertos, pérgolas y zonas de sombra. De ellos, once son de Córdoba.