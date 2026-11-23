Un total de 72 centros educativos de la provincia de Granada, distribuidos en 32 municipios, en los que participan 1.843 docentes y 39.437 alumnos, participan este año en el programa educativo 'Vivir y sentir el patrimonio'. - JUNTA

GRANADA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 72 centros educativos de la provincia de Granada, distribuidos en 32 municipios, en los que participan 1.843 docentes y 39.437 alumnos, participan este año en el programa educativo 'Vivir y sentir el patrimonio', que impulsa la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para promover el conocimiento, la investigación, la valoración y la difusión del patrimonio desde el ámbito educativo.

Así lo señalan en una nota informativa en la que exponen que el objetivo es que los centros educativos conviertan el patrimonio histórico, artístico, cultural y natural de su entorno en un recurso de aprendizaje, de forma que se favorece la participación del alumnado y la transmisión de los valores culturales entre generaciones.

La delegada, María José Martín, ha asistido a la reunión de coordinación del programa para este curso, que ha tenido como objetivo abordar los aspectos técnicos y metodológicos de la iniciativa, y proporcionar recursos y orientaciones para el desarrollo de los proyectos educativos.

"El patrimonio constituye una herramienta educativa de primer orden para que nuestros alumnos conozcan sus raíces, comprendan su entorno y desarrollen el respeto y el compromiso con la conservación de nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra identidad cultural y programas como 'Vivir y sentir el patrimonio' permiten conectar los contenidos del aula con la realidad más cercana y convertir al alumnado en protagonista activo de su aprendizaje", ha precisado.

La iniciativa se articula en torno a tres grandes ámbitos: el patrimonio inmaterial, que incluye tradiciones orales, música, danza, gastronomía y rituales; el patrimonio material e histórico-artístico, relacionado con la arquitectura, las visitas culturales y la conservación; y el patrimonio natural, centrado en la biodiversidad, los espacios protegidos y la conciencia ambiental.

Dentro del programa destacan dos líneas temáticas específicas. Por un lado, 'Flamenco en el Aula', en la que participan 30 centros de la provincia, que impulsa el conocimiento del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y como recurso educativo transversal para trabajar la cultura, la historia, la igualdad y la creatividad.

Por otro, 'Musealiza tu cole', con 31 centros participantes, que propone investigar, catalogar y dar a conocer el patrimonio histórico-educativo de los propios centros, a través de materiales como fotografías, cuadernos, mobiliario escolar y testimonios.

Ambas líneas pueden desarrollarse de manera simultánea, como ocurre en 19 centros educativos granadinos, que han optado por incorporar las dos propuestas a sus actuaciones.

Durante la reunión se abordaron también las novedades de la guía del programa para el curso 2026/2027, las posibilidades de colaboración con distintas instituciones culturales y las cuestiones relacionadas con la gestión, el seguimiento y la certificación de la participación a través de la plataforma Séneca.