Más de 480.000 euros para atender necesidades educativas de escolares andaluces con Asperger, autismo y síndrome Down

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha adjudicado más de 480.000 euros (480.225 concretamente) a entidades y actividades destinadas a escolares con necesidades educativas especiales como Asperger, autismo, síndrome Down, sordera y parálisis cerebral. El plazo de ejecución de las ayudas recibidas es hasta agosto de este año.

Así figura en la resolución de la Dirección General de Participación e Inclusión Educativa publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press. Según las cifras de la Junta, los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) cuentan actualmente con "la mayor plantilla de atención a la diversidad de la historia del sistema educativo andaluz", integrada por 14.000 profesionales entre maestros especialistas de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, Orientadores y Personal Técnico de Integración Social (PTIS), lo que supone un incremento de un 37% respecto al 2018.

La inversión en Educación Especial es de 636 millones de euros, lo que supone 46,5% más que en 2025 y un incremento de un 87% respecto a la dotación de 2018. Cada alumno con NEE recibe una media de 7.500 euros anuales, casi 2.000 euros más que hace siete años. Andalucía cuenta con 175 nuevas aulas de Educación Especial y de apoyo a la integración en centros sostenidos con fondos públicos.

El Gobierno andaluz ha introducido por primera vez el cómputo doble del alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas con ratios más altas. Esta medida, firmada con los sindicatos el pasado mes de julio, supone "un cambio de paradigma" al reconocer que "un alumno con NEE requiere más atención y debe computar de manera diferente al planificar las ratios".

Este curso, 1.066 centros, 269 más que el curso anterior, han recibido maestros y profesores dentro del programa ZTS para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado más vulnerable con el fin de mejorar los rendimientos escolares y asegurar el éxito académico. Esta iniciativa cuenta con una inversión de 142 millones para dos cursos del Fondo Social Europeo. En el ámbito de la infraestructura, la consejera ha asegurado que se está realizando un esfuerzo inversor sin precedentes.