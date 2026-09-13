Más de 61.800 estudiantes de ESO, Bachillerato, FP y Adultos comienzan las clases el 15 de septiembre en Jaén

Educación.-Más de 887.500 estudiantes de ESO, Bachillerato, FP y Adultos inician las clases este martes - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 61.852 estudiantes de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, comienzan las clases este martes, 15 de septiembre, en 183 centros docentes de Jaén. Del total del alumnado, más de 50.400 lo harán en la pública y alrededor de 9.000 en la concertada.

Según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, el próximo 21 será el turno para las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 6.383 estudiantes. El pasado 10 iniciaron las clases 46.608 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial y el 3 lo hicieron los escolares de menos de tres años. En su conjunto, en Jaén son un total de 121.958 estudiantes de enseñanzas no universitarias los que comienzan este mes el curso 2026-27 en centros educativos públicos, concertados y privados.

Al igual que ocurre en las etapas de Infantil y Primaria, los institutos jiennenses registran una pérdida de alumnado con respecto al curso anterior, debido al efecto de la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años en la provincia, de tal forma que en el 2026-27 hay un descenso de 565 alumnos en el inicio de las clases en Secundaria Obligatoria.

A pesar de contar con menos alumnos, el Gobierno andaluz reforzará de nuevo las plantillas docentes, sobre todo las de atención a la diversidad. Esta apuesta busca seguir avanzando en la mejora continua de la atención al alumnado más vulnerable y con necesidades educativas especiales, así como consolidar la Formación Profesional y la competencia digital con el fin de "ofrecer en Andalucía la mejor educación para todos".

Dentro del acuerdo marco con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, aplicado por segundo año consecutivo, en el que se contabiliza por dos al alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas con ratios más altas, se mantienen los 600 profesores de refuerzo. Así, este curso la plantilla pública de Secundaria en Jaén alcanza los 4.335 profesores.

De este modo, la Formación Profesional se consolida como "una de las grandes apuestas estratégicas de la Junta", alcanzando los 13.921 estudiantes tras sumar 540 nuevos alumnos este curso. El 88 por ciento cursa sus estudios en centros públicos (12.271).

La Consejería ha ofertado en la provincia de Jaén más de 13.200 plazas de nuevo ingreso. Para este curso, se ha reforzado especialmente la oferta a distancia, que suma 28.745 plazas en Andalucía. En la provincia se pueden estudiar 328 ciclos formativos y cursos de especialización en centros sostenidos con fondos públicos. Para atender el aumento de la oferta, la Consejería ha reforzado la plantilla docente pública andaluza de FP con 1.216 profesores adicionales.

Respecto a las infraestructuras educativas, un total de 74 centros educativos públicos de Jaén son objeto de obras de mejora este curso 2026-27. Son 84 actuaciones finalizadas o con fecha prevista de terminación hasta final de año, con un presupuesto de más de 13,4 millones de euros. De estas intervenciones se benefician alrededor de 23.700 alumnos, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones.

En Jaén son cinco las ampliaciones finalizadas o en marcha, destacando las del CEIP Antonio Machado de Peal de Becerro y el IES Antonio de Mendoza de Alcalá la Real, que están en construcción, o las obras de creación de espacios para ciclos formativos en el IES San Felipe Neri de Martos, en contratación. Además, este año se han finalizado o está previsto terminar un total de 79 obras de reforma de centros en la provincia.