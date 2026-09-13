Más de 887.500 estudiantes de ESO, Bachillerato, FP y Adultos inician las clases este martes en Andalucía

Granada.-Educación.- Más de 107.000 estudiantes de ESO, Bachillerato, FP y Adultos comienzan las clases este martes - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 887.532 estudiantes de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, comienzan las clases este martes 15 de septiembre en 1.903 centros docentes. Del total del alumnado, más de 695.500 lo harán en la pública y alrededor de 116.500 en la concertada.

Según ha detallado la Junta en una nota, el próximo 21 será el turno para las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 86.738 estudiantes.

El pasado 10 iniciaron las clases 690.624 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial y el 3 lo hicieron los escolares de menos de tres años. En su conjunto, en Andalucía son un total de 1.776.288 estudiantes de enseñanzas no universitarias los que comienzan este mes el curso 2026/27 en centros educativos públicos, concertados y privados.

Al igual que ocurre en las etapas de Infantil y Primaria, los institutos andaluces registran una pérdida de alumnado con respecto al curso anterior, debido al efecto de la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años en la Comunidad, de tal forma que en el 2026/27 hay un descenso de más de 11.600 alumnos en el inicio de las clases entre la Secundaria Obligatoria (7.600) y el Bachillerato (4.000), aunque en estas enseñanzas lo habitual es que se incorpore alumnado en las próximas semanas.

A pesar de contar con menos alumnos, el Gobierno andaluz reforzará de nuevo las plantillas docentes, sobre todo las de atención a la diversidad. Esta apuesta busca "seguir avanzando en la mejora continua de la atención al alumnado más vulnerable y con necesidades educativas especiales", así como "consolidar la Formación Profesional y la competencia digital con el fin de ofrecer en Andalucía la mejor educación para todos", ha destacado la Consejería.

Dentro del acuerdo marco con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, aplicado por segundo año consecutivo, en el que se contabiliza por dos al alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas con ratios más altas, se mantienen los 600 profesores de refuerzo. Así, este curso la plantilla pública de Secundaria alcanza los 56.524 profesores.

La Formación Profesional se consolida como una de las grandes apuestas estratégicas de la Junta, alcanzando los 224.600 estudiantes tras sumar 14.000 nuevos alumnos este curso. El 79% cursa sus estudios en centros públicos (177.293).

Desde el curso 2018/19, la matrícula ha crecido casi un 50% con más de 76.700 nuevas incorporaciones, de las cuales dos de cada tres corresponden a la FP pública. La Consejería ha ofertado casi 200.000 plazas, 78.000 más que en 2018. Para este curso, se ha reforzado especialmente la oferta a distancia, que suma 28.745 plazas. Además, otras 2.000 nuevas en modalidad presencial.

En Andalucía se pueden estudiar 3.832 ciclos formativos, cursos de especialización y cursos de acceso a FP en centros sostenido con fondos públicos, lo que supone un amplio abanico de titulaciones diferentes hasta alcanzar las 197.

Para atender el aumento de la oferta, la Consejería ha reforzado la plantilla docente pública de FP con 1.216 profesores adicionales. Respecto a las infraestructuras educativas, un total de 494 centros educativos públicos de Andalucía son objeto de obras de mejora este curso 2026/27.

Son 551 actuaciones finalizadas o con fecha prevista de terminación hasta final de año, con un presupuesto de más de 106 millones de euros. De estas intervenciones se benefician alrededor de 230.000 alumnos y alumnas, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones.

En la red de institutos, este curso cuenta con el nuevo IES de Las Salinas, en Roquetas de Mar (Almería) y se suman obras de ampliaciones como las del IES Juan Goytisolo de Carboneras (Almería), el IES Lola Flores de Jerez de la Frontera (Cádiz), los IES Grupo Cántico e IES Gran Capitán de Córdoba, el IES Antonio de Mendoza de Alcalá la Real (Jaén) o el IES Fernando de Los Ríos de Málaga.