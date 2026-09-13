Más de 90.500 estudiantes de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Adultos comienzan las clases el 15 de septiembre

Archivo - Alumnos, recurso. - JUNT DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 90.579 estudiantes de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, comienzan las clases este martes 15 de septiembre en 178 centros docentes de Almería. Del total del alumnado, más de 80.700 lo harán en la pública y alrededor de 4.400 en la concertada.

El próximo 21 será el turno para las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 7.528 estudiantes.

El pasado 10 iniciaron las clases 72.561 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial y el 3 lo hicieron los escolares de menos de 3 años. En su conjunto, en Almería son un total de 182.317 estudiantes de enseñanzas no universitarias los que comienzan este mes el curso 2026/27 en centros educativos públicos, concertados y privados.

Al igual que ocurre en las etapas de Infantil y Primaria, los institutos almerienses registran una pérdida de alumnado con respecto al curso anterior, debido al efecto de la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años en la provincia, de tal forma que en el 2026/27 hay un descenso de más de 700 alumnos en el inicio de las clases especialmente en Bachillerato, aunque en estas enseñanzas lo habitual es que se incorpore alumnado en las próximas semanas.

Dentro del acuerdo marco con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, aplicado por segundo año consecutivo, en el que se contabiliza por dos al alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas con ratios más altas, se mantienen los 600 profesores de refuerzo. Así, este curso la plantilla pública de Secundaria en Almería alcanza los 5.699 profesores.

La Formación Profesional se consolida como una de las grandes apuestas estratégicas de la Junta, alcanzando los 25.061 estudiantes tras sumar 6.245 nuevos alumnos este curso. El 89% cursa sus estudios en centros públicos (22.350).

La Consejería ha ofertado en la provincia de Almería más de 39.000 plazas de nuevo ingreso. Para este curso, se ha reforzado especialmente la oferta a distancia, que suma 28.745 plazas en Andalucía.