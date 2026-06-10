Las matrículas de la PAU de 2026 crecen un 5,1% en Andalucía y seis de cada diez alumnos inscritos son mujeres

Archivo - Alumna antes de comenzar uno de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de las medidas de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, en coordinación con la de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, para el desarrollo de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este curso en Andalucía, que celebró con normalidad y sin incidencias reseñables su convocatoria ordinaria los días 2, 3 y 4 de junio de 2026.

Así, este curso ha registrado un incremento en las matriculaciones del 5,1 por ciento, lo que se traduce en un total de 53.495 estudiantes procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior frente a los 50.899 de 2025, según ha emitido el Gobierno andaluz en una nota.

Las cifras, que tienen carácter provisional, convierten a la convocatoria ordinaria de 2026 "en la más multitudinaria", superando las 51.969 inscripciones de 2024, que había sido el año más numeroso hasta ahora. De los matriculados este curso, 41.471 se han inscrito en la Fase de Acceso y 12.024 únicamente en la Fase de Admisión para mejorar su nota.

Desde la perspectiva de género, del total del estudiantado matriculado, 31.548 son mujeres (58,97%) y 21.947 son hombres (41,03%), es decir, casi seis de cada diez aspirantes, "lo que evidencia la participación mayoritaria de mujeres en la PAU". Esa radiografía está en consonancia con la presencia del alumnado femenino en las enseñanzas universitarias oficiales.

Atendiendo a la distribución por instituciones académicas, la Universidad de Sevilla es la que más inscripciones tiene, con 12.262, un 22,92% del total. Le siguen las de Málaga, con 9.581 (17,91%); la de Cádiz, con 7.629 (14,26%); la de Granada, con 7.373 (13,78%) y la de Córdoba, con 4.702 (8,79%). A continuación, se sitúan la de Almería, donde se examinaron 4.075 alumnos, equivalentes al 7,62% del cómputo global; la de Jaén, con 3.508 (6,56%); la de Huelva, con 2.509 (4,69%); y la Pablo de Olavide, con 1.856 (3,47%).

Para albergar a estos aspirantes, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, encargada de la organización de este evento y constituida por la Administración autonómica y las universidades públicas, seleccionó 138 sedes entre facultades, centros adscritos e institutos de enseñanza secundaria para acoger a los alumnos de los 1.122 centros educativos convocados a la prueba.

Estos centros se distribuyeron en 620 institutos de educación secundaria, 451 centros docentes privados y 51 centros correspondientes a otras tipologías educativas, entre las que se incluyen centros públicos integrados de formación profesional, escuelas de arte, escuelas de artes escénicas y diseño, institutos provinciales de educación permanente y el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, entre otros.

La estructura de la PAU versa sobre las materias comunes y las materias específicas obligatorias de la modalidad de segundo curso de bachillerato. La Fase de Acceso consta, con carácter general, de cuatro ejercicios, en concreto, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II e Historia de España o Historia de la Filosofía, a elegir entre una de estas dos últimas asignaturas; así como la materia específica obligatoria de segundo curso de bachillerato de la modalidad. En esta parte la puntuación máxima es un diez.

Por su parte, la Fase de Admisión es voluntaria para subir nota y en ella el estudiantado se puede examinar de hasta cuatro disciplinas, aunque únicamente se computará la nota de las dos más favorables para el o los grados seleccionados, obteniéndose hasta un máximo de cuatro puntos.

Si la puntuación obtenida en la Fase de Acceso es superior o igual a cuatro puntos, se calculará entonces la nota de acceso, que es la que determina si una persona puede acceder o no a la universidad. En todos los casos, es necesario que sea mayor o igual a cinco y el máximo son diez puntos.

Para el estudiantado que proviene de Bachillerato, esta nota es la media ponderada entre la calificación de Bachillerato (60%) y la obtenida en la Fase de Acceso (40%). Para el alumnado de ciclo formativo de grado superior, la nota de acceso es la obtenida en estos estudios.

Si la nota de acceso es mayor o igual a cinco, se calcula la nota de admisión, que es la que establece si una persona puede entrar o no a un estudio de grado concreto en una universidad pública determinada. En este momento es cuando a la nota de acceso se suman los puntos obtenidos en la parte voluntaria de la PAU.

En esta PAU se han incorporado novedades organizativas acordadas por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía que hacen referencia a la realización de controles selectivos para la detección de dispositivos electrónicos y de transmisión de datos durante las pruebas. Para ello se han introducido detectores en diferentes sedes y momentos durante la celebración de los exámenes "con el fin de preservar la igualdad de oportunidades y la equidad en el proceso".

La normativa que regula la prueba de acceso a la universidad establece que el estudiante que sea sorprendido copiando será obligado a abandonar inmediatamente el examen en el momento en que se detecte. Además, será identificado por la persona responsable de la sede, quien dará traslado a la presidencia del tribunal.

Así, el alumno no podrá presentarse a ningún otro examen de la misma convocatoria y los ya realizados serán calificados con cero puntos y, en ningún caso, se le devolverán las tasas de matrícula. Este texto normativo vincula esta infracción con la tenencia de audífonos, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el almacenamiento de voz o de datos o transmisión de estos. Tampoco se permite el uso de relojes que aporten prestaciones equivalentes a las anteriores. Todos estos elementos deben estar fuera del alcance de quienes se están examinando.

Igualmente, el estudiantado ha tenido que identificarse exclusivamente a través de documentos físicos --DNI, NIE y pasaporte-- y no mediante el DNI electrónico con la aplicación MiDNI hasta que se garantice que el control de la verificación de la identidad por este sistema es suficientemente seguro. Esta medida, que también se ha adoptado por la Junta Electoral Central en las recientes Elecciones Autonómicas en Andalucía, responde a la necesidad de garantizar "las condiciones homogéneas de seguridad, fiabilidad y comprobación de la identidad en un procedimiento académico de especial trascendencia".

Esta información se ha comunicado a los estudiantes a través de las universidades públicas y de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que es la competente en materia de centros de educación secundaria.

Por otro lado, el alumnado que haya cursado estudios de Bachillerato en la modalidad a distancia podrá solicitar la realización de la prueba en la universidad pública andaluza adscrita a la provincia de su domicilio habitual.

Los resultados de la prueba se publicarán el 11 de junio de 2026 en las webs de cada una de las universidades. Ese mismo día se abrirá el periodo de presentación de solicitudes de acceso a los grados de las universidades públicas andaluzas, plazo que concluirá el 22 de junio. La primera adjudicación de plazas se llevará a cabo el 3 de julio en esta fase ordinaria y la segunda será el 16 de julio, estableciéndose para las resultas, hasta un total de cinco, un plazo comprendido entre el 24 de julio y el 8 de octubre.

Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía telemática ('lajunta.es/portaldua'), en el enlace directo a la web de Distrito Único Andaluz. En esta plataforma, quienes hayan realizado las pruebas en una universidad andaluza no tienen que presentar documentación alguna en sus instituciones académicas.