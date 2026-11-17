La consejera de Educación, María del Carmen Castillo (c), asiste a la inauguración de las IV Jornadas Nacionales sobre el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+). - Marian León - Europa Press

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

Nueve colegios e institutos públicos andaluces exponen, junto a centros de toda España, sus prácticas inspiradoras para garantizar la igualdad de oportunidades al alumnado vulnerable e impulsar la transformación social de su entorno en las IV Jornadas Nacionales PROA+ que, durante dos días, reúnen en Roquetas de Mar (Almería) a más de 300 expertos académicas, profesionales docentes y responsables de las políticas educativas del Ministerio y diferentes comunidades autónomas.

La consejera andaluza de Educación, Carmen Castillo, ha dado la bienvenida a los participantes a las jornadas, que Andalucía acoge por primera vez tras su paso por Santander, Las Palmas de Gran Canarias y Pamplona en las tres ediciones anteriores, según ha indicado la Junta en una nota.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Educación, Profesional y Deportes en colaboración con la Consejería y cofinanciado por la Unión Europea, permite a administraciones públicas, investigadores y docentes intercambiar conocimientos y experiencias sobre el desarrollo del Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+).

El PROA+ es una iniciativa de cooperación territorial que, mediante recursos materiales y personales, así como herramientas e instrumentos pedagógicos, persigue mejorar el aprendizaje, el rendimiento académico y la permanencia en el sistema educativo del alumnado vulnerable para que sus circunstancias familiares, culturales o socioeconómicas no mermen sus oportunidades formativas y de futuro.

Durante su intervención, Castillo ha destacado que Andalucía es la comunidad autónoma con más colegios e institutos participantes en el PROA+: 891 este curso, de los que 55 son de Almería. El 68 por ciento participan desde la primera edición, en 2022, lo que "demuestra el alto nivel de compromiso del sistema educativo andaluz".

Los centros que participan en el PROA+ cuentan con 400 profesionales adicionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje si bien 1.200 docentes y miembros de los equipos directivos han recibido formación específica sobre el programa. Entre el 85 y el 90 por ciento del alumnado de estos centros promociona de curso, según la evaluación realizada en el curso 2024-2025.

El PROA+, que en Andalucía lleva el sobrenombre de 'Transfórmate', es heredero de una primera versión puesta en marcha en 2005, centrada en ofrecer refuerzo educativo fuera del horario lectivo, si bien el actual programa va más allá para convertir a los centros escolares en "palanca de transformación social".

Para ello, los centros diseñan un Plan Estratégico de Mejora en el que fijan objetivos concretos y eligen herramientas pedagógicas y actividades palanca entre un catálogo nacional de propuestas.

Los colegios e institutos que participan en las IV Jornadas Nacionales sobre el PROA+ exponen actividades con las que trabajan para mejorar el bienestar emocional del alumnado, la convivencia en los centros y la participación de las familias e impulsar la transformación social del entorno.

Castillo se ha mostrado "orgullosa" de la participación andaluza a través del IES Cartima de Cártama (Málaga), los colegios Adriano del Valle e Irarburu, de Sevilla, el CEIP Gloria Fuertes de Córdoba, el colegio Al-Kalat de Alcalá de los Gazules (Cádiz), los institutos Al-andalus de Almería y Carmen de Burgos de Huércal de Almería, el IES Montes Orientales de Granada o el IES Santa Engracia de Linares (Jaén).

Para la consejera, son muestras de un sistema educativo andaluz "complejo y diverso" que ofrece una atención individualizada adaptada a las capacidades y necesidades de cada alumno, tras subrayar que la atención a la diversidad es el gran reto de la escuela del siglo XXI.

Asimismo, ha destacado la importancia de abordar la convivencia y el bienestar emocional por su incidencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje y por la actual preocupación social sobre el impacto que internet y las redes sociales están teniendo en la salud mental de niños y adolescentes.