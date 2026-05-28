El Plan de Confort Térmico permite instalar más 1.700 elementos de climatización en centros educativos de Jaén

Visita al IES Sierra de Las Villas. - JUNTA

VILLACARRILLO (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

Los centros docentes de la provincia de Jaén han instalado 1.722 nuevos elementos de climatización gracias al Plan de Confort Térmico impulsado por la Junta de Andalucía para abordar el calor en las aulas.

Así lo ha indicado este jueves el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, durante la visita el IES Sierra de las Villas, de Villacarrillo, unos de los beneficiarios de esta iniciativa.

La mayor parte de las citadas actuaciones puestas en marcha por los centros docentes se han concentrado en la instalación de ventilación y aire acondicionado, con un total de 1.258 elementos.

El resto de las intervenciones se distribuye en 149 ventanas y cerramientos para mejorar el aislamiento; 131 estructuras de sombreado exterior (toldos o porches); 107 radiadores y 77 árboles destinados a crear áreas verdes y sombras naturales.

"Este plan, destinado al confort térmico de los centros docentes públicos, supone una inversión de más de 4,3 millones de euros para la mejora individualizada de la climatización en 333 centros educativos públicos de 93 municipios de la provincia de Jaén", ha dicho Solano, que ha estado acompañado, entre otros, por el director del IES Las Villas, Juan Tomás Aparicio.

En este contexto, el delegado ha señalado que esta inversión extraordinaria supone "un firme compromiso con la calidad y el bienestar integral del alumnado y del profesorado, impulsando espacios de aprendizaje donde las temperaturas extremas no dificulten el desarrollo de la actividad educativa".

Esta medida, según ha añadido, se suma al Plan de Bioclimatización que sigue ejecutando la Consejería con el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas con la implantación de un sistema de refrigeración adiabática junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable.

Actualmente está en marcha la segunda fase, que beneficia a 17 centros de la provincia de Jaén con un presupuesto de nueve millones. Se suman a otras 72 actuaciones ya ejecutadas por valor de casi 20 millones. Así, la inversión total de este plan asciende 29 millones de euros.

En total, el presupuesto destinado a mejorar las condiciones de climatización y bioclimatización de los centros docentes jiennenses alcanza los 33,3 millones de euros.

En el caso concreto del IES Sierra de las Villas, la inversión se ha destinado a la instalación de 46 equipos de aire acondicionado, que han permitido climatizar aulas y despachos. Además, en este instituto se ha finalizado una actuación de bioclimatización con apoyo de energía fotovoltaica, con una inversión superior a los 280.000 euros.

"Estas actuaciones garantizan unas condiciones óptimas de confort térmico, eficiencia energética y calidad, respondiendo a las necesidades reales de la comunidad educativa", según ha declarado el delegado territorial de Desarrollo Educativo.

Además, en el municipio de Villacarrillo, seis centros docentes se han beneficiado de esta iniciativa, con una inversión cercana a los 80.000 euros destinada a distintas actuaciones de mejora.

NOVEDAD

Solano ha explicado que la principal novedad de este Plan de Confort Térmico reside en el modelo de ejecución dado que la Consejería realiza una transferencia directa de los fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario mediante procedimientos ágiles y simplificados.

De esta manera, se busca que "las actuaciones puedan ejecutarse con rapidez y eficacia", con el objetivo de que todas las mejoras estén plenamente operativas de cara al curso 2026-2027.

Cada equipo directivo ha podido adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de su centro, "garantizando soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación ante las diferentes condiciones climáticas".

La cuantía asignada a cada centro se ha establecido en función del número de aulas, situándose la media en torno a los 15.500 euros, mientras que los centros de mayor tamaño han recibido hasta 60.000 euros.

Los centros beneficiarios de este programa son todos los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; los Centros específicos de Educación Especial; conservatorios de música y danza; centros de Educación Permanente (Ceper); centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional; residencias escolares; centros de Enseñanzas de Régimen Especial y escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Consejería.