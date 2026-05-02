El plazo para optar a las 68.615 plazas de idiomas para el curso 2026/2027 estará abierto hasta el 20 de mayo

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SEVILLA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional abre hasta el 20 de mayo el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las enseñanzas de idiomas de régimen especial para el próximo curso 2026/27. Andalucía ofrece un total de 68.615 plazas repartidas en sus 52 Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), donde se imparten 11 lenguas distintas (alemán, francés, inglés, italiano, árabe, ruso, portugués, chino, japonés, griego moderno y español como lengua extranjera).

En una nota de prensa, la Junta ha explicado que estas enseñanzas, que permiten obtener certificaciones oficiales según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), requieren una edad mínima de 16 años cumplidos en el año en el que se comiencen los estudios. No obstante, es posible acceder con 14 años si se desea estudiar un idioma diferente al cursado como primera Lengua Extranjera en la ESO.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) ofrecen distintas modalidades de enseñanza para adaptarse a las necesidades personales y profesionales del alumnado. Así, se pueden estudiar de manera presencial, semipresencial o a distancia. También se puede optar a los Cursos de Actualización, Perfeccionamiento y Especialización en Idiomas (CAPE), dirigidos a distintos colectivos profesionales, entre los que se encuentra el profesorado, y a personas adultas con necesidades específicas de aprendizaje de idiomas en los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2.

Las personas interesadas en el proceso de escolarización para las enseñanza de idiomas de régimen especial pueden acceder al Portal de Escolarización, disponible a través de la web (http://www.juntadeandalucia.es/educacion/escolarizacion), donde está recogida toda la información sobre estas enseñanzas así como la normativa que regula el proceso de escolarización que se podrá llevar a cabo telemáticamente a través de la Secretaría Virtual de los centros docentes o bien en los propios centros.

El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 20 de mayo. Antes del 10 de junio cada escuela hará pública en su tablón de anuncios la relación baremada de personas solicitantes. El 24 de junio se publicarán las listas de personas admitidas y no admitidas. Aquellas que hayan obtenido plaza deberán formalizar la matrícula del 1 al 10 de julio, ambos días incluidos, preferentemente a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos