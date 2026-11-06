Un total de 24 alumnos andaluces han sido trasladados de centro con el nuevo protocolo antiacoso escolar

Archivo - Dos niños muestran una pancarta en una concentración contra el bullying. A 02 de mayo de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha trasladado a 24 alumnos de centro en aplicacion del nuevo protocolo antiacoso escolar, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre. Esta medida disciplinaria tiene como objetivo garantizar la seguridad y protección de la víctima y mejorar el clima escolar. Esta actuación dota a los centros de instrumentos más eficaces para preservar la convivencia y aporta mayor seguridad jurídica a los equipos directivos.

Así lo ha adelantado El Correo de Andalucía y confirmado la Consejería a Europa Press. Tras la celebración en Andalucía hace unos meses del primer congreso nacional para la convivencia en la era digital, la Junta ha reforzado el sistema de alertas en los protocolos de modo que las denuncias de familias o miembros de la comunidad educativa se comuniquen desde el primer paso a la inspección educativa. Esto permite reforzar el asesoramiento y el seguimiento de cada caso, con independencia de que el conflicto se solucione mediante las actuaciones en el propio centro y con la colaboración familiar.

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha recordado esta misma semana que, en el caso de que haya indicios de posibles conductas nocivas, existen distintos protocolos de actuación que sirven tanto como medidas de protección del alumnado como, en muchos casos, disuasorias. Entre otras medidas para mejorar las relaciones entre iguales destacan los programas ConRed o Alumnado Ayudante Digital (ADA). Otro de los recursos que se ha reforzado es la figura del orientador, hasta alcanzar los 2.274 este curso.