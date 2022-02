La Agenda Urbana como modelo de sostenibilidad y desarrollo equitativo, eje de las jornadas de formación de la FAMP

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha llevado a cabo el webinar 'Cogobernanza Multinivel en la Planificación de las Agendas Urbanas' para acercar la realidad urbana y territorial de España a los entornos locales para que nuestras ciudades y territorios alineen sus políticas y sus planes con la Agenda Urbana Española y con los grandes objetivos de sostenibilidad que han marcado otras agendas internacionales, como la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana Internacional de ONU-Habitat o la Agenda Urbana para la Unión Europea.

Para esos objetivos es necesario configurar Planes de Acción Local, es decir, verdaderos planes de ciudad o territorio que trasciendan al propio ayuntamiento o entidad local que lo promueva, involucrando y haciendo partícipes a todas aquellas personas, organismos, empresas y asociaciones que vivan o trabajen en estos mismos entornos, según una nota de la Federación de Municipios.

La jornada 'Cogobernanza Multinivel en la Planificación de las Agendas Urbanas' ha estado inaugurada por el presidente de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la FAMP, Antonio Moreno; la subdirectora general de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ángela de la Cruz Mera; y la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, María del Carmen Compagni.

Moreno ha insistido en que las Agendas Urbanas representan una visión compartida para un futuro mejor.

"Son una caja de herramientas a disposición de los actores públicos y privados, de nuestros pueblos y ciudades, en la que caben y se aterrizan todas esas ideas y palabras que conforman el pensamiento de nuestro tiempo. Por eso la FAMP ha incluido en nuestro plan de formación esta jornada, centrada en la cogobernanza de la planificación de las agendas urbanas, para aumentar el conocimiento de esta herramienta y profundizar en su desarrollo", ha afirmado el presidente de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la FAMP.

"La emergencia climática nos advierte que no solamente tenemos que cambiar las reglas del juego sino el juego mismo y la total implicación ciudadana será imprescindible para conseguirlo como se puso de manifiesto en anteriores jornadas, y yo añado que el municipalismo, y en particular el municipalismo andaluz, va a estar en el centro de la maquinaria transformadora", ha recalcado.

María del Carmen Compagni ha hecho referencia al "papel de las comunidades autónomas", que ha situado como "fundamental y clave en la efectividad de las competencias públicas de desarrollo sostenible".

Ángela de la Cruz Mera, además de estar presente en la inauguración, ha llevado a cabo una de las ponencias, concretamente Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española, donde ha incidido en la importancia de la glocalización.

"Desde los gobiernos locales se puede sumar a la acción. Poder acercarnos desde el Ministerio a todos los ayuntamientos y mejorar en los temas sostenibles es muy importante. Hemos contado con muchas entidades locales que han querido trabajar en los Planes de Acción pilotos, y una vez concluidas las ayudas, que han supuesto más de 20 millones de euros, seguimos teniendo entidades locales que quieren realizar su Plan de Acción, aunque no reciban subvención. Estamos en un momento en el que los intereses y objetivos individuales pasan a ser globales, el compromiso debe ser asumido entre todos, y si no es así, la Agenda Urbana no podría llevarse a cabo", ha señalado la subdirectora general de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes.

EXPERIENCIAS DE GRANDES CIUDADES Y CIUDADES MEDIAS

La jornada ha avanzado con tres mesas en las que han contado sus experiencias: en primer lugar, las grandes ciudades y sus entornos metropolitanos, con las aportaciones de Gaspar Llanes, coordinador general del Plan Estratégico de Sevilla; Mar Rodríguez, coordinadora técnica de Ebrópolis-Asociación para el desarrollo estratégico de Zaragoza y su área de influencia; y Oriol Estela, coordinador general del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona.

En segundo lugar, las ciudades medias, con las intervenciones del alcalde de Martos, Víctor Torres; el alcalde de Lucena, Juan Pérez; y el alcalde de Adra, Manuel Cortés.

Y, en tercer lugar, las ciudades pequeñas y los entornos territoriales, en la que han participado: Joaquín María González, director gerente del Instituto de Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz; José Mateos, director general del Área de Empleo y Desarrollo Sostenible de la Diputación de Granada; y Alejandro Peña, director del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz.

El director del Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid y coordinador de El Día Después, Carlos Mataix, ha puesto el acento en la necesidad de las transformaciones urbanas, pasando de los cambios incrementales a cambios sistémicos, a través de nuevas alianzas público-privadas y sociales, en la que se busquen relaciones con intereses compartidos".

"Debemos pasar de la transacción a relaciones transformacionales", ha indicado.

En la clausura del webinar, la secretaria general de la FAMP, Teresa Muela, ha recordado que, independientemente del perfil de cada representante, como responsables del municipalismo se ha analizado "el buen hacer de lo local", convencida además de que "las agendas rurales van a ser al igual que las agendas urbanas, un elemento aglutinador y vamos a apostar por cohesionar nuestro territorio en clave de igualdad de oportunidades".