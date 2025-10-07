La FAMP aborda en el Congreso Andaluz de Cosital el papel de la IA para la eficacia de la gestión municipal

Mesa redonda sobre IA en el Congreso Andaluz del Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Andalucía (Cosital Andalucía), donde ha participado la FAMP - FAMP

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha participado en el VII Congreso Andaluz del Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Andalucía (Cosital Andalucía), celebrado el pasado 2 de octubre en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde se ha puesto de manifiesto la prioridad de impulsar la digitalización en las administraciones locales para hacerlas "más eficaces y ágiles", reforzar la ciberseguridad y promover el uso de la inteligencia artificial, respetando el componente humano en la gestión pública, con la finalidad de conseguir "una mayor simplificación administrativa, planificación estratégica y una mejor eficacia".

Todo esto se ha debatido en la mesa redonda 'Inteligencia colectiva (IC) para la mejor Administración Local', que ha contado con la participación de la secretaria general de Administración Local de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos, el teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, José Ignacio Martínez, el director general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Francisco Díaz Latorre, el director del Departamento Jurídico de la FAMP, Juan Manuel Fernández Priego, y la presidenta del Consejo General de Cosital, Pilar Ortega.

En una nota, la FAMP ha detallado que en esta mesa se ha concretado que el trabajo colectivo y de consenso facilita la implementación de soluciones en beneficio de los servicios públicos locales con la utilización de los métodos de la inteligencia colectiva, donde la participación e interrelación resultan "fundamentales" para la calidad de las políticas públicas.

Desde las Federaciones de Municipios de España, como desde la FAMP, estas iniciativas se consideran "fundamentales para seguir articulando una administración local ajustada al papel que desarrolla en pleno siglo XXII como la más cercana a la ciudadanía".

La inauguración del congreso, que tuvo lugar el pasado 2 de octubre, contó con la asistencia, entre otras autoridades, de la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, del consejero de Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, y de la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores.

En representación de Cosital acudieron su presidenta nacional Pilar Ortega Jiménez, el presidente del Consejo Andaluz, Antonio Aragón, y el presidente de Colegio de Cádiz, José Luis López Guío, entre otros.

María José García Pelayo constató la colaboración que se mantiene con Cosital, que a su juicio "se ha convertido en un interlocutor continuo y sobre todo muy fiable a la hora de trabajar en las cuestiones que afectan a los ayuntamientos desde el ámbito del control de la legalidad".

De igual manera, hizo alusión a "la conveniencia" de acometer la modernización del régimen local de España, recordando que la Ley de Bases de Régimen Local cumple este año su 40 aniversario y que "limita, dada su antigüedad, la capacidad de respuesta de los alcaldes a las necesidades actuales de la ciudadanía".

Asimismo, García-Pelayo recordó la necesidad de "actualizar y redefinir competencias y reducir burocracia en los ayuntamientos sin que ello suponga una merma de la calidad técnica y garantizando el control de la legalidad". "Nuestro objetivo es actuar con eficacia, rapidez y seguridad jurídica en los proyectos que los ciudadanos nos demandan", afirmó.

Por su parte, Antonio Aragón, presidente del Consejo Andaluz de COSITAL, resaltó que uno de los principales retos a resolver en Andalucía es "la provisión de vacantes", ya que de los 1.500 puestos reservados, "son más de 600 los que no están ocupados por habilitados", lo que "perjudica gravemente la seguridad jurídica de las entidades locales y de las administraciones interrelacionadas".

Aragón reclamó que "una cuestión vertebral" para el colectivo es "el mantenimiento del carácter nacional de la profesión", manifestándose en contra de la cesión íntegra de las competencias profesionales a las comunidades autónomas, y defendiendo su participación conforme al vigente marco normativo, pero "sin fragmentar el régimen de las funciones reservadas que ha propiciado un régimen común para la administración local española, fundamental para la igualdad de los derechos en todo el territorio nacional".