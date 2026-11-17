La FAMP aborda las demandas sobre financiación y más autonomía de las Entidades Locales Autónomas. - FAMP

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha reunido este martes la comisión de trabajo de Entidades Locales Autónomas (ELAs) para abordar las principales demandas de las mismas.

La reunión ha estado presidida por la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez Cuevas, y han participado el presidente de la comisión, Ricardo Sánchez Vega, presidente de la ELA de Estella del Marqués (Cádiz), y el vicepresidente, Manuel de la Torre Aranda, presidente de la ELA de La Bobadilla (Jaén), junto a representantes de las entidades locales autónomas andaluzas.

Según una nota de la FAMP, en la reunión se han abordado diferentes asuntos de interés para las ELAs de Andalucía, centrados principalmente en sus "necesidades de financiación, el fortalecimiento de su autonomía, su reconocimiento institucional y su participación en las políticas y programas impulsados por las distintas administraciones públicas".

Asimismo, se han puesto en común las principales reivindicaciones de estas entidades locales y se ha acordado organizar y estructurar los asuntos planteados para establecer una "hoja de ruta que permita definir prioridades y avanzar en su seguimiento y desarrollo".

Con este encuentro, la comisión de trabajo continúa impulsando "un espacio de diálogo, coordinación y trabajo conjunto en defensa de los intereses de las Entidades Locales Autónomas de Andalucía, con el objetivo de seguir avanzando en su reconocimiento y en la mejora de sus condiciones de funcionamiento", según la FAMP.