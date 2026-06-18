La FAMP aborda con los entes locales la importancia de la "trazabilidad documental" con criterios claros

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez. - FAMP

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha abordado con los entes locales "la importancia de la trazabilidad documental" con criterios claros e información coherente. La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha destacado que "nos centramos en los indicadores y seguimiento del PAI-EDIL, una fase importante para las entidades locales que estáis avanzando en la ejecución de los PAI para poder justificar adecuadamente los resultados alcanzados".

Según ha detallado la FAMP en una nota, el seguimiento de los Planes de Actuación Integrados (PAI) "no debe entenderse únicamente como una obligación formal, sino como una herramienta de gestión que permite ordenar la información, mejorar la toma de decisiones y reforzar la coherencia entre planificación, ejecución y resultados".

De esta manera, la celebración del sexto webinar on line de la Red EDIL Andalucía, centrado en indicadores y seguimiento del PAI-EDIL, se enmarca en el ciclo de acompañamiento técnico impulsado por el Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité Dusia), orientado a "reforzar las capacidades de las entidades locales andaluzas en la fase de implementación de sus Planes de Actuación Integrados", ha indicado Sáez.

Además, ha añadido que desde la FAMP, a través del Comité Dusia y de la Red EDIL, "seguimos apostando por estos espacios de formación, intercambio y apoyo técnico para reforzar las capacidades locales en la gestión de los fondos Feder".

En clave práctica, la jornada ha tenido como objetivo "facilitar su aplicación en la selección, justificación y seguimiento de operaciones". Así, la sesión ha puesto el foco en la importancia de comprender "correctamente" la lógica de intervención del PAI, de forma que las actuaciones previstas puedan vincularse de manera "coherente" con los ámbitos de intervención, los tipos de acción y los indicadores de realización y resultado.

Asimismo, el encuentro ha permitido profundizar en "cómo seleccionar y calcular indicadores de forma adecuada, evitando errores frecuentes de medición y doble contabilización". En este sentido, han subrayado la necesidad de contar con criterios "claros" desde las primeras fases de ejecución, de manera que la información reportada sea "consistente, trazable y útil" para acreditar el avance y el impacto de las operaciones.

En este contexto, durante el webinar también se ha puesto de relieve la necesidad de disponer de un sistema de seguimiento sólido para "garantizar una gestión más eficaz de los fondos Feder en el ámbito local". Asimismo, los participantes han valorado la necesidad de seguir profundizando en casos prácticos y clarificaron diferentes cuestiones dentro del marco normativo de los indicadores y de la comunicación.

Igualmente, se ha trasladado la importancia de acompañamiento para una aplicación "rigurosa" del sistema de indicadores, en esta fase de implementación de los PAI a través de sesiones técnicas sobre temas específicos.

SOBRE EL COMITÉ DUSIA Y LA RED EDIL

El Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité Dusia) es un espacio técnico impulsado en el seno de la FAMP para acompañar a las entidades locales andaluzas en el diseño, despliegue y seguimiento de estrategias de desarrollo urbano sostenible financiadas con fondos europeos.

En este marco, la Red EDIL actúa como una red de cooperación, formación y apoyo técnico dirigida a municipios y diputaciones con Planes de Actuación Integrados (PAI), promoviendo el intercambio de experiencias, la generación de conocimiento práctico y el refuerzo de las capacidades locales para una gestión "eficaz" de los fondos Feder.