La FAMP acude en Salamanca al congreso internacional sobre la perspectiva de género en el ámbito rural

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha asistido este miércoles al Congreso Internacional 'Hacia la Institucionalización de la Perspectiva de Género en el Ámbito Rural', que, durante tres jornadas, se ha venido desarrollando en el Auditorio Hospedería de Salamanca.

Este congreso está organizado por la Secretaría General para el Reto Demográfico del Gobierno de España y la Universidad salmantina, con la colaboración de la FAMP.

Una iniciativa orientada a analizar, debatir y promover la importancia de institucionalizar el enfoque integral de género en el diseño e impulso de cuantas actuaciones desarrollen los poderes públicos para dar respuesta al desafío demográfico y territorial.

De esta forma, se pretenden impulsar un conjunto de transformaciones normativas e institucionales que permitan el desarrollo de la Estrategia territorial con perspectiva de género en la que está trabajando intensamente la Secretaría General para el Reto Demográfico del Gobierno de España.

La secretaria general de la FAMP, Teresa Muela Tudela, ha intervenido en la mesa redonda 'Liderazgo y participación política: la importancia del municipalismo' que ha compartido con la alcaldesa de Mogarraz (Salamanca), María Soledad Álvarez Cascón; la vicepresidenta de la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito Batalla, y la concejala delegada del Área de Igualdad Social del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo Urtasun.

Muela Tudela ha puesto en valor a las mujeres electas que ejercen el poder local, en la administración más cercana a la ciudadanía, poniendo sobre la mesa los obstáculos que aún hoy deben seguir salvándose, y reivindicando a "más mujeres en los poderes locales". "Alcaldesas y concejalas que hagan posible seguir ahondado en la mejora de la agenda política local, diseñando y poniendo en marcha políticas públicas que permitan la igualdad de oportunidades y la cohesión social y territorial".

En este sentido, ha abundado que "las entidades locales constituyen siempre un elemento de poder, que ningún gobernante despreció nunca. Los ayuntamientos realizan una función de servicio público de primer orden, contar con más mujeres electas es clave".

La incorporación de la mujer al espacio político ha traído al primer plano del debate teórico varios temas: en primer lugar, los obstáculos estructurales y resistencias de todo tipo que todavía deben superar las mujeres que acceden a la actividad política y, especialmente, a los puestos de poder político.

En segundo lugar, los cambios potenciales que trae consigo dicho acceso en el doble sentido de permitir integrar los intereses y necesidades de las mujeres en la agenda política global y de construir modelos alternativos de autoridad política compartida y de liderazgo más democrático; y, en tercer lugar, la posible emergencia de nuevos modelos en las relaciones de género, como efecto de los procesos de empoderamiento que viven dichas mujeres.

Muela Tudela ha presentado el Observatorio Electoral con perspectiva de género con el que cuenta la FAMP. Pionero, una herramienta virtual desde donde la Federación se propone contribuir a la visualización de las mujeres andaluzas que nos representan en gobiernos locales y parlamentos; y apreciar su evolución desde 1983 hasta la actualidad.

También ha presentado el Laboratorio por la Innovación y Cohesión Territorial en clave de Igualdad de Oportunidades, puesto en marcha gracias al apoyo de la Secretaria General de Reto Demográfico, desde donde se van a crear 16 Laboratorios que permitirán a las mujeres estar presentes en el diseño de un espacio de co-creación que permita la sostenibilidad y el crecimiento de la innovación social en pro de la igualdad de oportunidades, la cohesión social y territorial, en definitiva, una apuesta decidida y clara por contribuir a la búsqueda de soluciones, a la generación de herramientas, al diseño de procesos transferibles para el diseño de políticas públicas y de recursos que apuesten por el Reto Demográfico.

De igual manera, ha recordado el epígrafe 13 de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres. (Declaración de Beijing.) "El empoderamiento de las mujeres y su plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad incluyendo la participación en los procesos de toma de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz", concluyendo que "es nuestra responsabilidad, la de todas y todos, que sepamos construir un mundo de mujeres y hombres libres y en igualdad".

La secretaria general de la FAMP ha concluido su intervención destacando que "no se pueden olvidar los logros alcanzados por las mujeres feministas en lo que a conquistas de poder político tanto para las mujeres como para el conjunto de la sociedad". De igual manera, ha puesto de manifiesto "la necesidad de seguir trabajando y no cesar en la tarea para conseguir la plena igualdad en todos los ámbitos y de forma especial lo que nos trae hoy aquí, en el ámbito rural. No habrá

una democracia plena sino hay mujeres liderando procesos".