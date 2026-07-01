La FAMP analiza la gobernanza de los datos abiertos con las diputaciones, ayuntamientos y entidades andaluzas

Reunión en la FAMP para abordar el proyecto europeo OD4GROWTH. - FAMP

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), entidad socia del proyecto europeo OD4GROWTH, ha analizado la gobernanza de datos abiertos junto a los actores territoriales del proyecto, con quienes ha abordado su papel como catalizador para la transparencia, el crecimiento económico y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, transformando la manera en que se gestionan los servicios tanto en las administraciones como en las empresas.

Como viene siendo habitual cada seis meses desde que comenzó el proyecto OD4GROWTH, la convocatoria ha reunido a las ocho diputaciones provinciales, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, los ayuntamientos de Montilla, Sevilla y Málaga, la Oficina Técnica de la S4 Andalucía, y la Agencia Digital de Andalucía, como socio de la FAMP en este proyecto, tal como ha informado la FAMP en una nota.

Desde la Federación se ha venido trabajando en la constatación práctica al Programa Interreg Europe, que financia este proyecto, del impacto de las actuaciones desarrolladas como parte del programa de trabajo de OD4GROWTH en el instrumento político al que se dirige, la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía-S4 Andalucía, gracias a su participación en las estructuras de trabajo de la propia estrategia, como el Grupo de Trabajo sobre Transformación Digital, y el propio Comité de codecisión de la S4 Andalucía.

Entre las evidencias de este impacto, la FAMP ha presentado la incorporación de un criterio específico que valore la consideración de los datos abiertos en la formulación de proyectos vinculados a la estrategia de especialización inteligente. Este criterio incentiva a las entidades promotoras a planificar desde las fases iniciales la generación, documentación y publicación de datos en formatos abiertos e interoperables, favoreciendo su posterior aprovechamiento por parte de administraciones, empresas, centros de investigación y ciudadanía.

Asimismo, su inclusión tiene un impacto directo en la gobernanza del dato, al impulsar la definición de responsabilidades, estándares de calidad, mecanismos de acceso y políticas de gestión que garanticen la trazabilidad, la seguridad y la reutilización efectiva de la información, fortaleciendo así una cultura de gestión estratégica del dato alineada con los principios de apertura y valor público."

Durante la reunión se ha avanzado también en la definición conjunta de indicadores que puedan ayudar a medir el potencial de los datos abiertos en el proceso de descubrimiento emprendedor de la Estrategia de Especialización Inteligente S4 Andalucía, uno de sus principios metodológicos fundamentales a través del cual, la Junta de Andalucía y los agentes del sistema andaluz de conocimiento e innovación participan en la identificación, validación y actualización de las prioridades estratégicas de la región.

Por último, la agenda de la reunión también ha incluido la presentación del programa piloto mODiLABs, cuyo objetivo es crear laboratorios municipales donde administraciones, empresas, universidades y ciudadanía colaboren para resolver retos locales mediante el uso de datos abiertos.

La convocatoria piloto seleccionó tres municipios andaluces, Alboloduy (Almería), Mengibar (Jaén), y Pilas (Sevilla), a través de sus respectivos Puntos Vuela. Estos tres municipios actúan como entornos de experimentación para desarrollar soluciones basadas en datos abiertos y evaluar posteriormente la posibilidad de replicar el modelo en otros territorios andaluces.

El proyecto OD4GROWTH, financiado por el programa Interreg Europe y con una duración de 50 meses, se inició en marzo de 2023, busca incrementar el conocimiento y las competencias en torno a los datos abiertos, fomentar servicios públicos y privados más innovadores en sectores como salud, movilidad y medio ambiente, y organizar campañas que impulsen la publicación de datos de mayor calidad por parte de las autoridades.