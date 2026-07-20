La FAMP apuesta por un modelo energético más solidario con un proyecto piloto en Huelva

Imagen de archivo de la reunión en Huelva del proyecto Bridges. - FAMP

HUELVA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) continúa trabajando en el fomento de comunidades energéticas de carácter solidario, poniendo el foco en los colectivos vulnerables afectados por la pobreza energética, a través del proyecto europeo Bridge 'Construyendo derechos, inclusión, democracia, sostenibilidad e igualdad para alianzas de comunidades energéticas solidarias'.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la transición energética puede ser una herramienta para "reforzar la solidaridad y la inclusión social". Con este enfoque, el proyecto europeo Bridges tiene como objetivo "crear alianzas locales y transnacionales para el fomento de comunidades energéticas basadas en la equidad y la solidaridad como instrumentos básicos para promover la sostenibilidad, la participación activa y la inclusión social".

Para la ejecución del proyecto a nivel local, los socios actúan en un área piloto de sus respectivos países (Bulgaria, Italia, Letonia y España). La FAMP ha seleccionado a la provincia de Huelva, por su compromiso con una transición energética justa y su trayectoria en materia de sostenibilidad, en este ámbito destaca el trabajo desarrollado por la Diputación Provincial de Huelva con el informe 'Alcance de la pobreza energética e hidrovulnerabilidad en el marco de los derechos sociales constitucionalmente reconocidos sobre la población general en la provincia de Huelva (2016-2021)', elaborado en 2022.

Por ello, la Diputación Provincial de Huelva está colaborando con la FAMP en la implementación del proyecto, en su ámbito provincial, para la definición del mapa de actores, la organización de los eventos locales y el intercambio de información de interés.

LABORATORIO CIUDADANO DE INNOVACIÓN SOCIAL

Durante los últimos meses, el proyecto Bridges ha avanzado en la puesta en marcha en cada territorio de un Laboratorio Ciudadano de Innovación Social, un espacio de participación, trabajo colaborativo y aprendizaje que reúne a administraciones públicas, ciudadanía, entidades sociales, tejido asociativo y agentes económicos para analizar de manera conjunta los retos vinculados a la gestión energética y avanzar en la identificación de soluciones y recursos en este ámbito para colectivos vulnerables.

El primer hito del Laboratorio tuvo lugar el pasado mayo con la celebración, en la sede de la Diputación Provincial de Huelva, de un taller participativo organizado por la FAMP, en colaboración con la institución provincial. La jornada se centró en una dinámica participativa que permitió identificar necesidades, barreras, oportunidades y recursos para impulsar comunidades energéticas solidarias adaptadas a la realidad del territorio.

Como continuidad de este proceso, en junio se celebró una sesión de trabajo en formato online para presentar y validar los resultados del diagnóstico elaborado a partir de las aportaciones recogidas, y priorizar las necesidades de manera colectiva. El encuentro incluyó, además, un espacio de intercambio de experiencias en torno a comunidades energéticas solidarias impulsadas en distintos municipios andaluces, reforzando el aprendizaje y el intercambio de buenas prácticas.

El trabajo desarrollado durante este proceso evidencia que el desarrollo de comunidades energéticas solidarias exige una respuesta coordinada desde distintos ámbitos. La lucha contra la pobreza energética debe ir acompañada de un sistema eléctrico y un marco técnico, administrativo y normativo más favorables, así como de acciones que impulsen la alfabetización energética, la participación ciudadana y la cooperación entre administraciones y agentes sociales.

Bridges busca reforzar la capacidad de los gobiernos locales para adoptar decisiones informadas e impulsar respuestas adaptadas a los retos de la pobreza energética de la mano de la comunidad local. En este sentido, la FAMP, en colaboración con la Diputación Provincial de Huelva, implementa el proyecto con la intención de promover una reflexión conjunta sobre el valor social y solidario de las comunidades energéticas.

Así, las entidades locales podrán incorporar esta perspectiva en sus políticas públicas, avanzando hacia un modelo más justo y equitativo, que contribuya a abordar la pobreza energética y a potenciar la transformación local de sus barrios y municipios.

La configuración de alianzas locales y transnacionales para el fomento de comunidades energéticas solidarias supone una apuesta por nuevos modelos energéticos que redunden en beneficio de la ciudadanía, implicando un consenso y diálogo relevantes y un esfuerzo en la consecución de un sistema eléctrico más propicio para las iniciativas solidarias.

Con estos avances, Bridges consolida una primera fase de trabajo basada en el intercambio de ideas, en la participación y en la cooperación en la provincia de Huelva, sentando las bases para continuar en los próximos meses con la puesta en común de las necesidades a nivel transnacional y los trabajos de cocreación de las alianzas tanto locales como transnacionales previstas en el marco del proyecto.