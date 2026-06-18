La FAMP avanza en el mapa de datos abiertos para reforzar la innovación local a través del proyecto Od4growth

Imagen de un Punto Vuela en Pilas (Sevilla). - FAMP

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) continúa avanzando en la definición del proceso de co-creación de prototipos basados en datos abiertos, así como en el mecanismo para completar el mapa de indicadores de la acción piloto de los tres Puntos Vuela de Alboloduy (Almería), Mengibar (Jaén) y Pilas (Sevilla).

Según ha informado la entidad en una nota, ha tenido lugar durante la sesión de trabajo que unifica dos workshops 3 y 4, previstos en la hoja de ruta del proyecto piloto mODiLABS, enmarcado en el proyecto Od4growth, co-financiado gracias a Interreg-Europe, con los representantes municipales y equipos técnicos de estos Puntos Vuela.

El objetivo de este trabajo compartido supone poder generar un modelo de Laboratorio Municipal de Datos Abiertos para la Innovación, alineado con los objetivos europeos de "mejorar la disponibilidad y usabilidad de los datos abiertos como palanca de crecimiento, transformación urbana e innovación pública", ha destacado.

Durante el desarrollo de los workshops, se ha puesto el foco en la co-creación de prototipos, un proceso colaborativo en el que administraciones locales, ciudadanía, empresas y entidades del conocimiento trabajan conjuntamente para diseñar soluciones innovadoras basadas en datos abiertos.

Esta fase constituye el núcleo operativo de mODiLABS, donde los retos identificados en los territorios se transforman en propuestas concretas capaces de responder a necesidades reales y generar valor económico y social.

En este sentido, los municipios participantes desempeñan un papel clave como entornos de experimentación y aprendizaje colectivo. Asimismo, la FAMP ha reseñado que el enfoque del proyecto permite trasladar el uso de los datos abiertos desde el plano teórico a su aplicación práctica, impulsando soluciones replicables que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios públicos y fomentar la innovación local.

EL MAPA DE INDICADORES: MEDIR PARA TRANSFORMAR

El segundo eje central abordado en estos workshops ha sido el diseño del mapa de indicadores de mODiLABS, herramienta estratégica orientada a medir el avance y los resultados de la acción piloto. Este instrumento permitirá disponer de una hoja de ruta basada en evidencias, facilitando la toma de decisiones y la mejora continua de los procesos de innovación pública.

En línea con los principios del proyecto, medir no se concibe únicamente como un ejercicio técnico, sino como un acto de responsabilidad pública que promueve la transparencia, la eficiencia y la sostenibilidad. El mapa de indicadores, a través de un lenguaje común y participado, contribuirá a diseñar políticas públicas más inteligentes, inclusivas y orientadas a resultados.

Asimismo, la entidad ha informado que el proyecto piloto mODiLABS se integra en el marco de Od4growth, iniciativa cofinanciada por el programa Interreg Europe, que tiene como finalidad fortalecer las políticas públicas mediante el uso estratégico de los datos abiertos.

A través de esta acción piloto, la FAMP ha impulsado un modelo de laboratorio municipal que promueve la innovación pública basada en datos, la participación de la cuádruple hélice (administración, empresa, academia y ciudadanía), la creación de soluciones adaptadas a cada territorio, el fortalecimiento de las capacidades digitales locales y la reducción de desigualdades mediante el acceso a información comparable Estos laboratorios se apoyan en la red de Puntos Vuela de Andalucía, que actúan como nodos de dinamización territorial, "facilitando el acceso a la tecnología y fomentando la alfabetización digital en municipios, especialmente en zonas rurales o con riesgo de exclusión".

Tal y como ha destacado la FAMP en el marco de la sesión, la iniciativa representa "una oportunidad estratégica para avanzar hacia un modelo de gobernanza "más inteligente, transparente y sostenible", donde los datos abiertos se conviertan en un recurso clave para la toma de decisiones públicas, y marca un hito en la evolución del proyecto, al consolidar el paso de la observación a la acción, reforzando el papel de los municipios como espacios donde los datos se generan, se analizan y se transforman en políticas públicas eficaces".

Con mODiLABS, "Andalucía se posiciona como un referente en la aplicación de los datos abiertos al desarrollo local, contribuyendo a construir territorios más innovadores, cohesionados y preparados para los retos del futuro", ha subrayado la FAMP.