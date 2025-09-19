La FAMP celebra el lunes en Córdoba la Jornada 'Impacto de la Cooperación Descentralizada de Administración Local'

CÓRDOBA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) celebra el lunes, 22 de septiembre, la Jornada 'Impacto de la Cooperación Descentralizada de la Administración Local Andaluza: Transferencia desde el Municipalismo para un Desarrollo Sostenible', en el Palacio de Orive de Córdoba.

Según ha informado la FAMP en una nota, esta acción formativa financiada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se desarrollará en formato híbrido --presencial y virtual--, y está dirigida al personal técnico y empleados públicos de las distintas administraciones y responsables políticos de gobiernos locales, así como personas vinculadas al movimiento asociativo de ONGDs y personal de universidad que desarrollan su trabajo en la Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La jornada pretende contribuir a dos objetivos principales en torno a la Cooperación para el Desarrollo: Por un lado, reflexionar sobre el papel de las administraciones públicas locales como agentes de desarrollo. Ello es especialmente destacado por la necesidad de adaptarse a un contexto de continuo cambio en los modelos de Cooperación Internacional para un Desarrollo Sostenible, asumiendo los desafíos de la Agenda 2030 y la triple transición social, económica y ecológica.

Y, por otro lado, establecer una hoja de ruta para la implementación de una Estrategia de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde la FAMP en el horizonte temporal 2025-2028. Igualmente, pretende mostrar los impactos positivos de la Cooperación mediante una exposición fotográfica e historias de vida o biblioteca humana que muestre experiencias desarrolladas en el marco de proyectos locales, autonómicos y estatales.

LAS TEMÁTICAS

La jornada está estructurada en sesiones temáticas realizadas de forma consecutiva donde se abordará: un análisis de las políticas nacionales de cooperación al desarrollo y los instrumentos de coordinación entre los distintos niveles de la administración pública para contribuir al Desarrollo Sostenible; un recorrido por las políticas de cooperación descentralizadas y su contribución a la Agenda 2030 y los ODS, tomando como base algunas buenas prácticas en materia de cooperación internacional técnica desde el municipalismo, entre homólogos, y la puesta en valor de la cooperación técnica y transferencia, durante el período de mañana; seguidas de una exposición fotográfica e historias de vida por la tarde desarrollada por la Asociación Coordinadora de Colectivos Sociales de Córdoba.

La inauguración de la jornada correrá a cargo del presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y alcalde de Córdoba, José María Bellido; la directora de la Agencia Andaluza de cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía, Celia Rosell Martí, y el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes.