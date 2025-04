La FAMP celebrará un Simposio Internacional para abordar la gestión del ecosistema de humedales de Andalucía

CÁDIZ 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha lanzado este jueves el avance de programa del Simposio Internacional '+Biodiversidad: por los Humedales en Andalucía +Gobernanza', que se celebrará en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de Puerto Real (Cádiz) los días 23 y 24 de septiembre de 2025, con la intención de sumar a los actores del ecosistema de humedales que decidan participar y convertir esta cita en un encuentro que proporcione sinergias que ayuden a la gestión y a la preservación de la biodiversidad andaluza.

El proyecto europeo 'WE GO COOP: Mejora de la gobernanza de los humedales a través de una comunidad de práctica' es un proyecto financiado por el Programa Interreg Euromed, cuyo principal objetivo es crear una Comunidad de Practica (CoP) para capitalizar los resultados de proyectos previos financiados por la UE en materia de gobernanza medioambiental, y transferir la herramienta del Contrato de Humedal a nuevos contextos en la región euro mediterránea, ha explicado la FAMP en una nota.

WE GO COOP surge como un proyecto que quiere "rentabilizar los saberes y la experiencia acumulada" de las organizaciones socias en proyectos anteriores relacionados con la gobernanza medioambiental (Wetnet, TUNE UP, Coasting/Coasting+).

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha destacado que este proyecto aborda "los principales desafíos a los que se enfrentan unos ecosistemas tan vulnerables como los humedales" a través del establecimiento de una comunidad de práctica a nivel mediterráneo entre organizaciones comprometidas con la implementación del Contrato de Humedal.

En este sentido, ha recordado que es una fórmula de gobernanza "participativa y multinivel", inspirada en el Contrato de Río, y testada en varios proyectos previamente financiados por la UE, en los que ha participado la federación. Así, "no sólo ofrece un marco para la concentración de la colaboración, sino también, una vía para generar un rendimiento socioeconómico en nuestros municipios a partir del valor ecológico de sus humedales", ha añadido.

la FAMP, en virtud de su experiencia en proyectos anteriores de gobernanza medioambiental, organiza este simposio en Andalucía, que cuenta con el patrimonio natural de humedales "más rico, variado y mejor conservado de España y de la Unión Europea", con 25 sitios Ramsar.

Los humedales andaluces presentan además una gran diversidad de tipos ecológicos y constituyen sin duda áreas fundamentales para la conservación de la biodiversidad.

En las últimas décadas, los gobiernos locales han sido testigos de un relativo avance en la aplicación de una gobernanza multinivel para las zonas protegidas, con el fin de lograr efectos globales y de red sobre los ecosistemas que debemos ayudar a consolidar.

Sáez ha invitado a todos los actores que forman parte del ecosistema de los humedales en Andalucía a que participen de forma activa en el simposio, con dos peticiones, la primera tiene que ver con el Banco de Imágenes, y es que, la FAMP pretende --con el apoyo de las entidades locales de Andalucía que cuentan con humedales en su término municipal-- generar un repositorio gráfico.

La secretaria general de la FAMP ha asegurado que este material "nos ayudará a poner en valor la esencia, singularidad y riqueza natural de los humedales andaluces", y que "nos permitirá dar visibilidad a las acciones que realizan las corporaciones locales y los actores clave en la gestión y aprovechamiento de estos espacios únicos".

En cuanto a la segunda petición que ha lanzado, se ha indicado que tiene que ver con que puedan participar en los dos días del simposio con un programa científico y de gobernanza colaborativa gracias al que, tal y como ha reiterado Sáez, "seremos capaces de mostrar cómo la gobernanza colaborativa, y la innovación pública, nos ayudarán al fortalecimiento de la gestión, coordinación, participación y cooperación en materia de humedales en Andalucía desde lo local".