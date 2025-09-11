La FAMP destaca la economía de los cuidados como "parte importante del motor del desarrollo" de los municipios andaluces

HUELVA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado este jueves en Huelva la jornada 'la economía de los cuidados, motor de desarrollo local'. Esta acción formativa se enmarca en el Plan de Formación Continua 2025, organizada por la FAMP junto al Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) de la Junta de Andalucía y con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva.

Esta jornada de formación ha puesto de manifiesto que la economía del cuidado es "uno de los motores del desarrollo" de los municipios andaluces porque "sostiene a la sociedad casi de forma gratuita", ya que "gran parte del trabajo necesario para mantener la vida diaria y la economía lo realizan principalmente mujeres y de forma no remunerada". Por ello, destaca que "sin estas actividades asistenciales, no sería posible mantener la economía y los mercados como los conocemos".

Este encuentro de trabajo ha sido inaugurado por la presidenta de la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales, Conciliación y Cooperación al Desarrollo de la FAMP y alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la secretaria general de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Ana Vanesa García; y por la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez.

En el encuentro se ha destacado que esta nueva economía emerge como "eje estratégico" para combatir el despoblamiento rural y "generar empleo estable". El 91% de las entidades de economía social en cuidados operan en entornos rurales. Al mismo tiempo ocupa, en buena parte, a personas con escasa profesionalización, que trabajan frecuentemente en la economía sumergida. La mayoría son mujeres, a menudo, extranjeras en situación irregular.

La alcaldesa de Huelva ha subrayado que "los servicios sociales son el corazón del Ayuntamiento, siempre han sido la hermana pobre del Estado de Bienestar al no estar dotados de suficientes recursos", aunque su profesionalización a lo largo de estos últimos años "ha permitido mejorar la aplicación del servicio de ayuda a domicilio". En este sentido, ha pedido a todas las administraciones públicas "más recursos ya que las entidades locales y las ONG lo necesitan para aplicar programas sociales con calidad, garantía y excelencia".

Miranda ha agradecido a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía su "implicación en la implementación de programas que están funcionando gracias a la escucha activa entre empresas privadas, ayuntamientos y diputaciones".

La también presidenta de la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales, Conciliación y Cooperación al Desarrollo de la FAMP ha advertido que es "importante cuidar al cuidador, así como a los niños y mayores, luchar contra la soledad no deseada, mejorar la ayuda a domicilio y conciliar la vida familiar y laboral". "Tenemos ciudadanos en una orilla con todos los recursos; y en la otra, a personas y familias sin empleo y medios económicos, por eso nuestro compromiso y esfuerzo es luchar contra esas diferencias e injusticias", ha concluido.

Por su parte, la secretaria de Inclusión Social de la Junta de Andalucía ha reconocido el trabajo del Ayuntamiento onubense y el "compromiso" de su alcaldesa con las políticas sociales desde hace más de 20 años; así como el de las diputaciones andaluzas "que juegan un papel vertebrador en el territorio y en los municipios de menos de 20.000 habitantes con la aplicación de los servicios sociales comunitarios".

En este sentido, ha resaltado que "las entidades locales son las que mejor conocen y aplican las políticas de los cuidados. Por eso es fundamental su colaboración y que trabajemos en la misma dirección" y ha abundado que "estas políticas hacen de las necesidades virtud porque crean empleos de calidad, afianzan población y se lucha contra la despoblación en áreas rurales; por eso es prioritario poner el foco en estas políticas sociales y en la economía de los cuidados".

Finalmente, la secretaria general de la FAMP ha afirmado que "cuidar es un acto político y transformador que desde los municipios andaluces se está aplicando con el apoyo de la federación y del Laboratorio por la Innovación por la Economía de los Cuidados. Sáez ha aseverado que "es útil e innovador" afirmando en que "el envejecimiento de la población es una realidad que nos obliga a adaptar nuestros servicios públicos a una nueva realidad demográfica y a sus necesidades".

Actualmente el 20% de la población andaluza tiene más de 65 años y se estima que en 2055 esa cifra superará el 30%. "Y eso nos exige a todos, administraciones, empresas, ciudadanía, repensar cómo queremos vivir y cómo queremos cuidar".

Sáez ha concluido subrayando que estas jornadas han pretendido "aportar valor" y "construir una ética de la corresponsabilidad" e "impulsar" la economía del cuidado y su profesionalización, la modernización e innovación de los servicios sociales y "reducir las desigualdades sociales y de género que caracterizan tanto la provisión como la recepción de los cuidados".