La FAMP y la Junta refuerzan el papel de las administraciones locales en la planificación hidrológica hasta 2033

Archivo - Imagen del pantano de Bornos, en Cádiz. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y Secretaría General del Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural han celebrado la jornada telemática 'Las Administraciones Locales ante la Planificación Hidrológica 2028-2033 de las demarcaciones intracomunitarias de Andalucía' dirigida principalmente a representantes de entidades locales y agentes implicados en la gestión del agua.

La iniciativa se enmarca en el proceso participativo impulsado por la Junta de Andalucía para la elaboración del nuevo Plan Hidrológico 2028-2033 con el objetivo de incorporar la visión y las necesidades de los distintos actores vinculados a la gestión hídrica en las demarcaciones intracomunitarias andaluzas de la Cuenca Mediterránea; Tinto, Odiel y Piedras; y Guadalete-Barbate, ha explicado la FAMP en una nota.

Ha contado con ponencias impartidas por personal técnico de la Secretaría General del Agua para ofrecer a las administraciones locales una visión integral del proceso de planificación hidrológica, su metodología de análisis y las principales implicaciones para la gestión municipal.

Entre los objetivos del encuentro ha destacado la capacitación de las entidades locales para integrar la planificación hidrológica 2028-2033 en ámbitos clave como la planificación urbanística, la toma de decisiones de inversión y la adaptación al cambio climático, garantizando además el cumplimiento del marco normativo europeo y nacional en materia de agua.

La FAMP y la Junta apuestan por un modelo de gobernanza colaborativa que refuerce la coordinación entre administraciones y favorezca una participación más activa y eficaz del ámbito local en la elaboración, revisión y actualización de los planes hidrológicos, en línea con las directrices de la Directiva Marco del Agua y la Directiva Europea de Inundaciones.

El programa de la jornada ha abordado cuestiones fundamentales como los objetivos y fases de la planificación hidrológica, el papel de las administraciones locales en la satisfacción de demandas y la gestión de recursos hídricos, así como su implicación en el diagnóstico, definición de medidas y gobernanza del proceso.

La planificación hidrológica constituye un proceso cíclico que se revisa cada seis años y se articula en tres fases: Documentos Iniciales, Esquema de Temas Importantes y Plan Hidrológico. Actualmente se trabaja ya en el ciclo correspondiente al periodo 2028-2033, mientras continúa vigente el marco 2022-2027.

En este contexto, durante los últimos meses se han desarrollado diferentes jornadas informativas en distintas ciudades andaluzas para presentar el Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI), así como encuentros especializados como el taller sobre instrumentos de planificación del riesgo de inundación celebrado el pasado mes de abril, también en colaboración con la FAMP.