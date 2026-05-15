Adelante se erige como "el voto útil" para "quitarle escaños al PP" el 17M

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una atención a los medios en Granada. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha apelado este viernes al voto de su formación como "el voto útil" para "quitarle escaños al PP" en las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

"Todas las encuestas lo están diciendo. O los últimos diputados van para el Partido Popular o para la extrema derecha o van para Adelante Andalucía. Yo hago un llamamiento a toda la gente progresista, que cree en la sanidad pública, en la universidad pública y los derechos sociales", ha señalado García en una atención a los medios en Granada.

Adelante ha defendido la elección de la ciudada granadina como el escenario de su última rueda de prensa de campaña como "símbolo de representar un andalucismo presente no solo en el occidente andaluz, sino en todas las comarcas y pueblos del territorio".

El candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha estado acompañado de Inma Manzano, candidata de Adelante por Granada, en la puerta del Centro de Salud Fortuny Velutti, "cuyo cierre proyecta el Partido Popular".

"Yo me dirijo a esa gente indecisa que hay en Granada para que piense a quién prefiere defendiendo los intereses de Granada en el Parlamento de Andalucía: ¿A un señorito de extrema derecha, a un mandado de Quirón o a una compañera, a una mujer granadina, a una trabajadora como Inma Manzano?", ha afirmado García.

Por su parte, Inma Manzano ha denunciado que el cierre de este centro supondrá dejar a 8.000 vecinos de la zona "sin atención primaria". Los pacientes serían derivados al Centro de Salud Gran Capitán, que, según los profesionales sanitarios, "ya se encuentra saturado".

"Los vecinos y vecinas del Albaicín se están quedando sin comercio de cercanía y además ahora se van a quedar sin el Centro de Salud Fortuny Velutti. Basta ya de que esta sea la dinámica del Partido Popular", ha señalado Manzano.

