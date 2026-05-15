Sevilla moviliza más de 700 trabajadores municipales para garantizar el desarrollo de las elecciones andaluzas

Trabajadores municipales ponen a punto uno de los colegios electorales. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha destacado "el importante dispositivo humano y logístico" que el Ayuntamiento pone en marcha para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral en la ciudad, que "todos los colegios estén plenamente operativos, y que los sevillanos puedan ejercer su derecho al voto con todas las garantías en estas elecciones autonómicos".

Para ello, el Consistorio hispalense despliega un operativo integrado por 707 trabajadores municipales, distribuidos entre diferentes servicios esenciales. En concreto, participarán 273 efectivos de la Policía Local, 60 bomberos, ocho trabajadores del Servicio de Estadística, 228 operarios destinados a labores de apertura y limpieza de centros, 18 técnicos de mantenimiento, 110 empleados encargados de la instalación y distribución del material electoral y diez profesionales del Almacén Electoral, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Bueno ha subrayado que "la coordinación entre todas las áreas implicadas resulta fundamental para que un operativo de esta magnitud funcione con eficacia y normalidad en una ciudad como Sevilla". El Ayuntamiento habilitará un total de 207 colegios electorales repartidos por los once distritos municipales. Asimismo, se pondrán en funcionamiento 911 mesas electorales distribuidas en 523 secciones electorales.

Para garantizar el desarrollo de la votación, el Consistorio instalará 232 cabinas y 1.118 soportes de mesas y colegios electorales. Además, se distribuirán 911 urnas electorales, destinadas a atender a un censo de 533.413 electores.

La organización electoral también contempla la participación de 2.733 miembros de mesas electorales, así como la distribución de 7.310.000 papeletas y 550.000 sobres electorales.

"El Ayuntamiento realiza un importante esfuerzo organizativo y técnico para que todo esté preparado desde primera hora y para que la jornada transcurra con absoluta normalidad", ha concluido Bueno.

