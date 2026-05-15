Latorre (PSOE de Jaén) señala que "las familias viven peor" que hace ocho años y pide un voto masivo para cambiarlo

Juan Latorre (c), junto a Antonia Olivares y Francisco Javier Lozano, en el reparto electoral. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 15 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha señalado que las familias "viven peor" desde que la Junta de Andalucía está gobernada por el PP y Juanma Moreno, por lo que ha animado a la participación masiva el próximo domingo para cambiarlo.

Así lo ha indicado este viernes durante un reparto electoral en Úbeda, donde ha pedido a la ciudadanía "que no haga caso de las encuestas, porque las encuestas no deciden nada" y sí la gente a través de su voto.

"Hoy las familias viven peor en Andalucía que hace ocho años. El domingo podemos cambiar las cosas, recuperar los servicios públicos y mejorar la vida de la gente con la fuerza más poderosa, que es la fuerza del voto", ha afirmado.

Latorre ha apuntado que, "si la gente cree que los servicios públicos tienen que mejorar, existe "la posibilidad de hacerlo desde la Junta" y por eso "hay que salir a votar masivamente y votar al PSOE", según ha informado en una nota el partido.

"Votar al PSOE es votar por la defensa de la sanidad pública, de la educación, de la FP, de la Universidad, de la vivienda y, en definitiva, es votar por la mejora de la vida de la gente, de nuestros jóvenes y de nuestras personas mayores", ha argumentado.

El dirigente socialista ha incidido en que la vida de la gente "ha empeorado" con el PP en la Junta, ya que las familias "están esperando 20 días a que les vea el médico de cabecera, hay niños sin pediatra, hay personas con diagnósticos tardíos porque no hay especialistas, hay personas mayores que se mueren esperando la Dependencia y hay jóvenes que tienen que marcharse a estudiar fuera".

A ello ha sumado que "la Universidad de Jaén está asfixiada por Moreno Bonilla" o que el Gobierno andaluz "no ha construido ni un solo kilómetro de autovía" en la provincia. "Todo esto tiene la marca inconfundible del PP y de Moreno Bonilla. Pero el domingo podemos cambiar las cosas", ha apostillado.

Para ello, ha destacado que el PSOE ha realizado una intensa campaña recorriendo la provincia "palmo a palmo", con actos públicos, repartos, foros sectoriales y reuniones con asociaciones y colectivos. Ha añadido que el domingo, durante la jornada electoral, desplegará a 2.000 interventores y apoderados por los colegios electorales jiennenses.

"EL HOMBRE DE RECORTES"

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Úbeda, Antonia Olivares, se ha referido a las "pérdidas" que ha sufrido la ciudad desde que gobierna Moreno, al que ha calificado como un presidente "con sonrisas y poco trabajo.

"Es el hombre de recortes", ha lamentado la también alcaldesa, quien a hablado de más de 20 líneas educativas eliminadas en los colegios de la ciudad, la "falta de especialistas" en el hospital, con el aumento de las listas de espera, o el conservatorio, que "para mayo iba a estar en obras y hoy es día 15 y allí no se ha movido ni un saco de cemento".

Así las cosas, Olivares ha hecho hincapié en que Andalucía y Úbeda "se juegan muchísimo", por lo que ha solicitado a la ciudadanía que "reflexione profundamente" este sábado, porque la comunidad "ha cambiado para mal en estos ocho años".

"Hay que plantearse si queremos volver a darle a Moreno Bonilla un cheque en blanco para que siga denigrando los servicios públicos. O si apostamos por una alternativa fiable, por un PSOE que ha demostrado que sabe hacer las cosas bien, con María Jesús Montero al frente, una candidata solvente que ha demostrado eficiencia en su gestión en España y que también la demostró cuando era consejera de Salud de la Junta de Andalucía", ha concluido.