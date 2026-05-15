Crespín (PSOE) llama en el Reina Sofía de Córdoba a hacer "justicia por el caos en la sanidad" el 17M

Crespín, junto a otros cargos y candidatos socialistas, llama en el Reina Sofía de Córdoba a "hacer justicia por el caos en la sanidad" el 17M. - PSOE

CÓRDOBA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha encabezado este viernes la acción provincial organizada por su partido a las puertas de los hospitales cordobeses para señalar "el desmantelamiento sistemático de la sanidad pública andaluza" por parte del Gobierno andaluz del PP y movilizar al electorado de cara al 17M, asegurando que el momento de "hacer justicia por el caos en la sanidad pública será este domingo, y el único voto útil para revertir la situación es el del PSOE", ha subrayado.

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha asegurado que "este 17 de mayo tenemos que llenar las urnas con la papeleta de la sanidad pública, la papeleta del PSOE", y ha pedido convertir la cita electoral en "un auténtico referéndum por la defensa de la sanidad".

Hay que elegir entre "el PSOE defendiendo la tarjeta del SAS y el acceso universal a la salud, o el PP imponiendo el copago y la tarjeta de crédito para poder recibir atención sanitaria", según ha afirmado Crespín a las puertas del Hospital Reina Sofía de Córdoba junto a los candidatos por el PSOE de Córdoba Victoria Fernández, Mariano Poyato, Mercedes Rey y María José Andrada, entre otros compañeros de partido.

En este lugar ha afirmado que "hoy, último día de campaña, terminamos como comenzamos ya hace meses, con la defensa de la sanidad pública y la denuncia del cambio de modelo y la privatización por parte de Juanma Moreno (PP)", y ha cifrado en más de 300 las acciones protagonizadas por el PSOE de Córdoba en campaña y precampaña, "desde la verdad, la cercanía y la proximidad, para convencer frente al juego sucio que han practicado los partidos de la derecha para rascar unos cuantos votos".

En este sentido, Crespín ha sostenido que "la verdad es que Andalucía es hoy líder en seguros privados por culpa de Moreno y el PP, la verdad es que Andalucía lidera el menor gasto por habitante en sanidad de todo el país, y la verdad es que Andalucía lidera la mortandad por cáncer", a lo que ha añadido que "hay seis expedientes por deceso del cribado del cáncer de mama que reclaman justicia frente a un Moreno que dice que no le constan muertes".

Así, la secretaria general ha asegurado que "la hora de hacer justicia es el domingo 17 de mayo" y ha apelado a la "rebeldía del pueblo andaluz, para cambiar el rumbo y apartar a quienes se han cargado los derechos públicos".

"El 17 de mayo --ha proseguido-- tenemos una deuda con todos quienes lograron e hicieron posible que Andalucía fuera una comunidad de primera, y tenemos un compromiso con las generaciones venideras, por lo que pido valentía y un paso al frente para ir a votar y llenar las urnas de votos socialistas".

La dirigente socialista ha recalcado que "el PP y la ultraderecha de Vox no tienen nunca dudas en unirse", por lo que ha hecho un llamamiento al "voto útil", ya que "nos jugamos mucho en los restos que se produzcan en las provincias, en muy pocos votos estará decidido el próximo gobierno, por lo que pido el voto útil para el PSOE, para impedir cuatro años más de gobierno del PP y que lleve a Andalucía a donde no queremos".

HOSPITALES DE LA PROVINCIA

Durante la mañana de este viernes, otros candidatos y cargos socialistas han protagonizado acciones en la provincia en las inmediaciones de hospitales y chares. Así, en Cabra, a las puertas del Hospital Infanta Margarita, han estado los candidatos Javier Ariza, Isabel Carrasquilla y David Borallo, junto al secretario general del PSOE local, Jesús Chacón.

En Montilla ha estado la senadora Ángeles Luna y el alcalde montillano, Rafa Llamas; en Pozoblanco, el diputado en el Congreso Alberto Mayoral y el secretario general del PSOE local, Rafa Villarreal; en Puente Genil, el candidato socialista Esteban Morales; en Palma del Río, la candidata socialista Irene Pérez y el secretario general del PSOE local, Carlos Muñoz, y en Peñarroya-Pueblonuevo, la cabeza de lista por el PSOE de Córdoba, Silvia Mellado, y el secretario general del PSOE local, Víctor Pedregosa.

Todos ellos han denunciado públicamente que "el Gobierno de Moreno ha robado en estos años la sanidad pública a los cordobeses y cordobesas", acusando al Ejecutivo andaluz del PP de haber "hecho tierra quemada con el sistema sanitario público, para entregarlo a manos llenas a la sanidad privada".

Según los socialistas, "el sello del PP ha sido el pelotazo sanitario", señalando que "más de 5.000 millones de euros de dinero público han sido derivados a conciertos con clínicas privadas" durante las dos últimas legislaturas.

"Hay un responsable claro y una causa evidente", han sostenido, señalando al actua presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, al que han definido como "el Torquemada de la sanidad pública andaluza", pues ha seguidgo "una estrategia deliberada de privatización que está deteriorando la atención sanitaria y enriqueciendo a empresas privadas".

En línea con la secretaria general del PSOE cordobés, han alertado de la situación sanitaria que atraviesa la provincia, "con más de 82.000 pacientes en listas de espera, el cierre o infrautilización de quirófanos y hospitales comarcales, la falta de pediatras en 50 de los 77 municipios cordobeses y el déficit de profesionales de Medicina y Enfermería".

También han criticado los candidatos socialistas "el progresivo desmantelamiento de la Atención Primaria", el cierre de centros de salud en zonas rurales y el "deficiente funcionamiento del transporte sanitario".

En referencia al caso del cribado del cáncer de mama, los socialistas han señalado que "ha sido la punta del iceberg del deterioro sanitario en Andalucía" y han acusado a Moreno de "seguir sin dar explicaciones a las mujeres afectadas y a sus familias".

También han trasladado el respaldo del PSOE a la asociación Amama, "por su valentía al denunciar y visibilizar una situación gravísima", recriminando al Gobierno andaluz del PP "la campaña de presión y señalamiento emprendida contra estas mujeres".

Durante sus comparecencias, los socialistas han defendido el denominado 'Plan Montero de Sanidad', impulsado por la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, que "contempla una inyección adicional de 3.000 millones de euros anuales al sistema sanitario público y la contratación de 18.000 profesionales sanitarios".

Entre las medidas anunciadas figuran la eliminación de las listas de espera en Atención Primaria en seis meses, la normalización de la atención especializada en un año y la garantía por ley de tiempos máximos para la atención sanitaria.

"Frente a los recortes y la privatización del PP, el PSOE ofrece soluciones, inversión pública y refuerzo de los servicios esenciales", han defendido, al tiempo que han realizado un llamamiento a la movilización del electorado progresista y a combatir la abstención.

Al igual que Rafi Crespín, han concluido afirmando que este domingo "nos jugamos mucho más que un cambio político. Nos jugamos el futuro de la sanidad pública andaluza, la igualdad de oportunidades y la dignidad de la clase media trabajadora", y han expuesto que "somos más quienes defendemos una sanidad pública de calidad, una educación pública fuerte y una Dependencia digna", por lo que han pedido el voto al PSOE.