La FAMP lanza su Plan de Formación Continua 2026 basado en la "eficiencia y excelencia"

Archivo - El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido. - FAMP - Archivo

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este martes que ya está publicado en la web de la FAMP el Plan de Formación Continua para 2026 ('PFC 26') y abierto el plazo de solicitud.

Además, en un comunicado, el presidente de la FAMP ha invitado a los más de 116.000 empleados de la administración local andaluza a participar en este plan que "se centra en la eficiencia y la excelencia con la pretensión de fomentar la innovación en los procesos administrativos y la mejora continua en la calidad de los servicios públicos; impulsando la digitalización, y la creatividad; y haciendo del talento, la resiliencia y la sostenibilidad los ejes vertebradores".

Bellido ha explicado que con este nuevo plan "se pretende añadir valor al personal técnico local, mejorando las competencias y habilidades de los equipos de trabajo para avanzar construyendo una administración cualificada que incorpore conocimientos innovadores, maneje las actuales tecnologías e incorpore ideas vanguardistas".

De igual manera, ha subrayado "el compromiso de la FAMP, compartido con las entidades locales andaluzas, de avanzar en excelencia", y ha explicado que, por ello, el 'PFC 26' "amplía su oferta formativa a más de 350 acciones formativas y crece con nuevas temáticas como las aplicaciones de la inteligencia artificial, la movilidad eléctrica, la protección del patrimonio por la policía local o la digitalización en la promoción turística".

Finalmente, ha resaltado que "los desafíos a los que nos enfrentamos deben tener apoyo y respuesta desde las instituciones locales", porque son las más cercanas a la ciudadanía, "desde las que debemos sumar voluntades y articular las oportunidades para avanzar", según ha subrayado.

BALANCE DEL PLAN 'FC 2025'

Desde la FAMP han hecho balance además del Plan de Formación Continua 2025 (Plan FC 2025), ya culminado y "centrado en la innovación y la mejora continua, con un enorme éxito que refleja el esfuerzo de las entidades locales andaluzas --ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y ELA-- por avanzar en excelencia y el compromiso del personal técnico que trabaja en ellas con la innovación y la mejora continua del servicio público prestado a la ciudadanía".

Bellido ha agradecido a las más de 18.000 personas que han participado en dicho plan desde 695 entidades locales de Andalucía su "compromiso con la innovación y con la mejora de los servicios públicos".