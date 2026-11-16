La FAMP, Níjar (Almería) y Serbal refuerzan la conservación del Jardín Günter Kunkel con un acuerdo de custodia

Participantes en el encuentro final del proyecto europeo Coastrust, celebrado en Níjar (Almería). - FAMP

NÍJAR 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el Ayuntamiento de Níjar (Almería) y la Sociedad para el Estudio y la Recuperación de la Biodiversidad de Almería (Serbal) han presentado los avances del acuerdo de custodia del Jardín Silvestre Günter Kunkel, ubicado en San José, para reforzar su conservación, puesta en valor y participación ciudadana.

Según ha informado la entidad en una nota, la presentación ha tenido lugar durante las jornadas finales del proyecto europeo Coastrust, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg Euro-MED, en las que se han expuesto los resultados del área piloto ante el Grupo de Acción Local.

Durante la bienvenida institucional, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez Cuevas, ha destacado que el acuerdo representa una forma de entender la conservación basada en "reunir capacidades diferentes alrededor de un propósito compartido y convertir esa voluntad en una responsabilidad organizada".

Asimismo, ha defendido que "innovamos cuando mejoramos nuestra manera de escuchar, de decidir y de colaborar" y ha señalado que "la continuidad necesita una organización clara, seguimiento y recursos adecuados".

En este sentido, ha abogado por que la cooperación europea se traduzca en una "capacidad duradera" para el territorio y por que la experiencia municipal "contribuya a orientar las políticas y los instrumentos de financiación del próximo marco comunitario". "Conservar exige continuidad", ha reiterado.

Por su parte, la concejala delegada de Fondos Europeos, Proyectos Estratégicos y Relaciones del Ayuntamiento de Níjar y diputada delegada especial de Turismo y Patrimonio Histórico, María José Herrada, ha invitado a conocer "un proyecto que nos ha unido en torno a un espacio natural", que busca abrir este espacio a la sociedad para su "estudio, recuperación y conservación".

El representante de Serbal, Emilio González, ha incidido en la importancia de la participación ciudadana y ha valorado que el proyecto supone "una oportunidad para que la ciudadanía pueda conocer este espacio".

EXPERIENCIAS DE CUSTODIA DEL TERRITORIO

La primera mesa de las jornadas ha permitido comparar la experiencia de Níjar con otras iniciativas de custodia del territorio. Han participado el alcalde de Rota (Cádiz), José Javier Ruiz Arana; la directora del Geoparque Unesco de Granada, Myriam Priego Labra, y la coordinadora de Life Custodia en la Fundación Biodiversidad, Beatriz Sánchez Cepeda.

El debate ha abordado las responsabilidades que asumen las partes y cómo mantener las actuaciones tras la firma de los acuerdos. Entre los ejemplos expuestos figuran el acuerdo para proteger los Corrales de Rota entre su Ayuntamiento y la asociación local de corraleros; la colaboración entre ayuntamientos, Alvelal y la Diputación de Granada en el Geoparque; y los recursos de acompañamiento y seguimiento de la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad.

La mesa también ha analizado cómo extender este modelo de colaboración a otros municipios, mientras que U-SPACE, entidad encargada de la asistencia técnica del proyecto, ha abordado la custodia del territorio ante el próximo periodo de la Unión Europea.

La segunda mesa ha reunido a Teresa Muela Tudela y Antonio Cosio Guerrero, del equipo de la FAMP; Gael Van der Mije y Miguel Ángel García Galera, del Ayuntamiento de Níjar, y Emilio González Miras, de Serbal, para analizar los próximos pasos para el jardín.

Entre las cuestiones tratadas han figurado el inventario florístico como herramienta para orientar las decisiones de conservación, la relación entre las propuestas técnicas y el mantenimiento cotidiano del espacio y la educación ambiental con el colegio y la comunidad local.

ACTIVIDADES FAMILIARES EN EL JARDÍN

La segunda jornada, celebrada el sábado 14 de noviembre, ha incluido visitas guiadas, un taller infantil y un aperitivo compartido en el Jardín Silvestre Günter Kunkel, actividades con las que vecinos y visitantes han podido conocer las mejoras realizadas y la biodiversidad del espacio.

Serbal ha destacado que "con la renovación de este espacio, recuperamos y ponemos en valor la figura de un botánico excepcional, cuya obra sigue siendo referente para comprender nuestra flora" y ha puesto el acento en la riqueza de la vegetación autóctona adaptada a las condiciones del territorio.

La FAMP también ha destacado el trabajo previo con el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San José y la participación de la Asociación Vecinal de San José y Pozo de los Frailes como muestra de la implicación de la comunidad local en este espacio natural.

El proyecto Coastrust promueve la custodia compartida de las costas mediterráneas mediante la cooperación entre administraciones, entidades y ciudadanía, un modelo que en Níjar se desarrolla a través de la conservación del patrimonio natural, la educación ambiental y la colaboración local.