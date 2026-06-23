La FAMP ofrece asesoramiento técnico a consistorios para mejorar la implantación de la Ley 2/2023 antifraude

Archivo - El presidente de la FAMP, José María Bellido, y el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. - FAMP

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado una jornada formativa en colaboración con la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF), dedicada específicamente a dar respuesta práctica a los 'Sistemas Internos de Información en los Ayuntamientos de Andalucía. Obligaciones, implantación y buenas prácticas conforme a la Ley 2/2023 de 20 de febrero', que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece la obligatoriedad para todas las entidades del sector público de disponer de un sistema eficaz, accesible y debidamente gestionado.

Según ha señalado la federación en una nota de prensa, en la misma han participado la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, y el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Pese a que esta obligación alcanza a todas las entidades locales, con independencia de su tamaño o estructura organizativa, sin perjuicio de las fórmulas de gestión compartida previstas legalmente, y transcurridos más de dos años desde su entrada en vigor, el grado de implantación real en el ámbito local "sigue siendo muy desigual".

Por su parte, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha destacado que "hemos puesto el foco en el acompañamiento y el asesoramiento técnico para la implantación efectiva de estos sistemas", al tiempo que concretar que "más allá de la obligatoriedad y de un requisito formal estamos ante un elemento clave para la prevención del fraude, la corrupción y las irregularidades administrativas".

Durante su intervención al inicio de la jornada ha apuntado que su puesta en marcha "depende también el refuerzo de la integridad institucional y la cultura ética, la garantía de protección adecuada de las personas informantes, evitando represalias, así como la mejora de la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas locales".

Durante la sesión formativa, los entes locales han planteado las dudas prácticas y las dificultades que se han encontrado a la hora de aplicar esta normativa. En detalle, la jornada ha tenido como objetivo "clarificar las obligaciones de la citada ley; orientar sobre el diseño y puesta en marcha del canal interno, abordando desde los requisitos, y la confidencialidad a la gestión de comunicaciones, así como explicar las garantías que protegen a la persona informante y las consecuencias del incumplimiento".

Asimismo, se ha dado a conocer el papel de la OAAF como autoridad de referencia y canal externo en Andalucía y se han compartido soluciones prácticas para municipios de diferente tamaño, incluyendo la gestión compartida del SII.