La FAMP ofrece a asociación de secretarios, interventores y tesoreros interinos una "agenda de trabajo conjunta"

Participantes en unas oposiciones. - FAMP

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes de la Asociación Sindical de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos de Andalucía (Assiti Andalucía), en la que le ha trasladado su "voluntad" de "abrir una agenda de trabajo conjunta orientada a reforzar la capacidad técnica de las entidades locales".

Así lo ha explicado la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, que ha presidido esta reunión celebrada en la sede de la federación de municipios, según se detalla en una nota de prensa difundida este jueves en la que se explica que la representación de Assiti ha expuesto en este encuentro "la situación actual del personal habilitado nacional y su impacto en el funcionamiento de los ayuntamientos andaluces".

Yolanda Sáez ha atendido las "principales preocupaciones" trasladadas por dicho colectivo, y ha puesto "de manifiesto la voluntad" de la FAMP de "abrir una agenda de trabajo conjunta orientada a reforzar la capacidad técnica de las entidades locales".

Según han detallado desde la FAMP, durante este encuentro, además, la representación de Assiti Andalucía ha detallado las "dificultades derivadas del proceso selectivo iniciado en mayo de 2022", así como "las consecuencias que este está teniendo en Andalucía", y al respecto ha detallado que, actualmente, "de las 1.524 plazas reservadas en la comunidad, 744 se encuentran vacantes, lo que supone cerca del 50% del total".

Assiti Andalucía ha trasladado igualmente que "al menos 36 aspirantes andaluces superaron el proceso", pero "el Ministerio solo ha otorgado once destinos a Andalucía --un 1,75% del total nacional--, lo que forzará a al menos 28 profesionales ya formados a abandonar sus ayuntamientos actuales".

Según advierten desde la asociación, esta situación "afecta de manera especial a los municipios de menor población, donde alrededor de 250 ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes presentan dificultades para garantizar la cobertura de estas plazas, con el consiguiente impacto en la gestión administrativa ordinaria y en la prestación de servicios públicos".

Ante este "escenario de parálisis", Assiti Andalucía ha comentado que trasladó la situación y su "preocupación" a la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, solicitando la adopción de "soluciones extraordinarias" para incorporar nuevos destinos antes de la elección final.

Por su parte, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha subrayado "la importancia de abordar esta realidad" desde una perspectiva "municipalista y coordinada", y ha defendido que "la estabilidad de los equipos técnicos es un elemento clave para el buen funcionamiento de los ayuntamientos y para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía".

Para ello, ha apuntado que se trabajará con el colectivo con el objetivo de "analizar la evolución de esta situación y avanzar en propuestas que contribuyan a reforzar la estructura técnica de las entidades locales andaluzas".