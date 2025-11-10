La FAMP participa en Marsella el primer foro europeo sobre la gobernanza de los humedales mediterráneos

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha asistido a la conferencia final del proyecto europeo Wegocoop, celebrada en Marsella (Francia), durante los pasados días 5 y 6 de noviembre. - FAMP

MARSELLA (FRANCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha asistido a la conferencia final del proyecto europeo Wegocoop, celebrada en Marsella (Francia), durante los pasados días 5 y 6 de noviembre, bajo la organización de MedWet, "entidad referente" en la preservación de los humedales mediterráneos.

En una nota de prensa, la FAMP ha indicado que la cita ha congregado a socios internacionales, autoridades locales, expertos y otros actores relevantes de Grecia, Italia, Francia, Albania, Croacia y Portugal, que han compartido "experiencias y buenas prácticas" en la aplicación de los contratos de humedales y "la innovación social que supone la gobernanza medioambiental".

En contexto, han acompañado a la FAMP dos expertos en la materia provenientes de la Administración regional y la sociedad civil, que han aportado su conocimiento y experiencia al proyecto de la Comunidad de Práctica que los socios de Wegocoop han generado "tras 30 meses de trabajo conjunto", y que será un espacio colaborativo destinado a "fomentar el intercambio de buenas prácticas, experiencias y herramientas metodológicas entre entidades y municipios comprometidos con la mejora continua de la gobernanza de los humedales".

Por su parte, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha subrayado que las entidades locales tienen un "papel fundamental", porque son la administración más cercana a la ciudadanía, "la que escucha y conecta las necesidades del día a día con las grandes metas globales".

Al hilo, Sáez ha considerado que el compromiso de la FAMP "no se limita a conservar o restaurar los ecosistemas", sino que también crea "procesos participativos" donde la protección ambiental "se combine con el desarrollo social y económico de nuestros municipios".

Durante la conferencia, se ha realizado un "completo repaso" al avance del proyecto Wegocoop, en el que se ha incidido en los resultados obtenidos en la transferencia de la metodología para la implementación del contrato de humedal entre los socios que no habían implementado previamente esta herramienta, como son el Parque Natural de Vransko jezero en Croacia, la ONG Ppnea en Albania y la Red para el Desarrollo y la Innovación RCDI en Portugal. También se ha presentado la plataforma digital sobre los contratos de humedales, accesible a través de wetlandsgovernance.eu, que permite "visualizar los principales contratos de humedal firmados en el mediterráneo".

Asimismo, la entidad ha considerado que iniciativas como Wegocoop demuestran que la cooperación internacional y la gobernanza colaborativa "son las herramientas más eficaces para afrontar los retos de protección y recuperación de los humedales".

En relación, Sáez ha resaltado que desde la FAMP ya se inició este camino en 2018, "liderando los proyectos Coasting y Coasting+", que les han permitido "adquirir habilidades y capacidades, transferir conocimientos y buenas prácticas".

Al hilo, ha declarado que con Wegocoop pretenden "seguir liderando este proceso vinculando gobernanza, contratos de humedales e innovación pública", de manera que, próximamente, van a invitar a las entidades locales a "formar parte activa de la Comunidad de Prácticas y a sumarse a la firma del memorándum de entendimiento que hará posible su adhesión", como muestra de la voluntad por "trabajar juntos y aportar soluciones innovadoras".

De esta forma, la FAMP ha reafirmado así su voluntad de impulsar proyectos europeos, consolidar alianzas y promover la transferencia de conocimiento "en favor de la protección de los ecosistemas húmedos, piedra angular de la sostenibilidad local y regional".