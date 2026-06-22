La FAMP participa en La Palma en el encuentro de federaciones territoriales para "dar respuestas reales a los pueblos"

Imagen de la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, durante el encuentro en La Palma. - FAMP

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez, ha participado en el encuentro de federaciones territoriales de municipios y provincias, celebrado en La Palma. En el foro de responsables municipalistas, presidido por el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, Luis Martínez-Sicluna, han abordado los principales retos y planes de la federación así como las necesidades de las administraciones insulares canarias, tanto en financiación como en servicios, despoblación y turismo.

Según ha señalado la federación en una nota de prensa, la FEMP en la sede del Cabildo Insular de La Palma ha reunido al Secretariado del Consejo Territorial de la FEMP, el órgano del que forman parte los secretarios generales de las federaciones territoriales de municipios y provincias. El secretario general de la FEMP y presidente de este órgano ha puesto de relieve la celebración del encuentro en la sede del Cabildo, como muestra del interés y compromiso con las administraciones insulares.

Así, tanto el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, como la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, Mari Brito, y el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, han participado en el este encuentro.

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha destacado que el intercambio de experiencias entre los diferentes territorios en estas jornadas de trabajo "reafirma lo que desde la FAMP defendemos cada día; que el municipalismo es la mejor herramienta para dar respuestas reales a nuestros pueblos y ciudades". En este sentido, ha abogado por seguir "compartiendo iniciativas, aprendiendo de otras realidades y fortaleciendo alianzas. Cuando las entidades locales trabajamos unidas llegamos más lejos para mejorar la vida de los vecinos y vecinas", ha concluido.

Entre otras cuestiones, en la reunión se han abordado las últimas novedades en materia de financiación local, de especial interés para los territorios insulares que además, como es el caso de La Palma, se han visto afectados por catástrofes naturales. En materia de financiación también se ha incidido en las demandas mantenidas por la FEMP sobre la definición --y financiación-- de los municipios turísticos.

Tal y como ha insistido el secretario general, "es urgente que en el marco del Plan España Turismo 2030 se incorpore una definición de municipio turístico que, a diferencia de la actual, recoja las características de estos destinos y disponga para ellos los recursos económicos suficientes para afrontar incrementos temporales o a permanentes de población turista".

A la definición vigente, tan solo serían 14 los municipios reconocidos en toda España, porque sólo se tiene en cuenta el número de segundas residencias, pero no se toman en consideración las como las pernoctaciones en hoteles. La despoblación a la que se enfrentan numerosas áreas peninsulares también se produce en el ámbito insular.

Para Martínez-Sicluna el equilibrio entre territorios urbanos y rurales es una tarea que "todos tenemos que afrontar". Desde la FEMP, ha asegurado, se busca fomentar oportunidades en las áreas despobladas, dotarlas de servicios que aseguren derechos, calidad de vida y les permitan consolidar y aumentar sus censos. En este marco, y tanto para las zonas con menos población como para las de alta densidad, se presta desde la FEMP una especial atención a las políticas de vivienda.

ACTIVIDADES EN CANARIAS

La reunión de secretarios del Consejo Territorial en La Palma se mantiene pocas semanas después de la celebración en Las Palmas de Gran Canaria de la asamblea de Spain Convention Bureau --una de las principales redes de municipios de la FEMP centrada en el turismo de congresos--, y unos meses antes de la realización en la isla de Lanzarote del foro Migradmi, el Encuentro Estatal sobre Planificación en Gestión de las Migraciones y la Diversidad, que se va a celebrar en Arrecife.

El encuentro ha servido, además, para compartir puntos de vista sobre cuestiones urgentes, como el nuevo real decreto que regula las inversiones financieramente sostenibles y, la necesidad de un desarrollo reglamentario y urgente de la ley de economía circular, que permita una financiación suficiente para que los municipios puedan acometer las obligaciones derivadas del cumplimiento de los objetivos. La reunión, ha permitido también conocer los principales avances en los distintos frentes de actividad municipalista.

Así, se ha dado cuenta del avance en la gestión y ejecución de los fondos europeos, tanto los correspondientes a programas realizados directamente por la FEMP como a aquellos desarrollados por entidades locales en las diferentes líneas de ayudas comunitarias.

El nuevo acuerdo marco de Certificados de Ahorro Energético, impulsado por la Central de Contratación, ha tenido igualmente su tiempo en el orden del día de la reunión, en la que se ha reiterado el papel de la central como herramienta estratégica de apoyo para la contratación de servicios y suministros por parte de los gobiernos locales.

El secretario general ha destacado la buena evolución del número de entidades usuarias de los servicios de la central. Asimismo, se ha informado sobre la próxima puesta en marcha de dos nuevas redes de municipios que elevarían a 13 el número de las que ya están operativas en la FEMP. Se trata de la Red Española de Oficinas de Datos y la Red Española de Ciudades Culturales.

Otra red que avanza es la Red de Ciudades Laliga, una iniciativa impulsada por Laliga y la federación para combatir el odio, el racismo, la xenofobia y el bullying en el ámbito deportivo y social.

Las dos capitales del archipiélago, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, ya forman parte de ella.

La difusión entre todas las entidades locales españolas de la Guía para la tramitación ágil en materia de vivienda y los últimos avances sobre gestión de diferentes fracciones de residuos han completado los contenidos del encuentro.