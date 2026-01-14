La FAMP presenta el proyecto europeo 'Bridges' en una reunión de trabajo con la Diputación de Huelva

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha presentado a la Diputación Provincial de Huelva el proyecto 'Bridges-Construyendo derechos, inclusión, democracia, sostenibilidad e igualdad para alianzas de comunidades energética solidarias'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha presentado este miércoles a la Diputación Provincial de Huelva el proyecto 'Bridges-Construyendo derechos, inclusión, democracia, sostenibilidad e igualdad para alianzas de comunidades energéticas solidarias', que ha iniciado su andadura el pasado mes de diciembre, con la celebración de la reunión inicial online del partenariado, y en la que estuvieron presentes todos los socios.

Según ha indicado la FAMP en una nota de prensa, la presentación del proyecto se ha desarrollado en una reunión celebrada en la capital onubense, en la que han estado presentes la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez; el presidente de la Diputación, David Toscano; los diputados de las Áreas de Medio Ambiente, Arturo Alpresa; Servicios Sociales, Carmen Díaz; y Reto Demográfico, José Carlos Roda; así como los equipos técnicos de ambas instituciones.

Este proyecto tiene como objetivo analizar y promover, desde el nivel local al transnacional, modelos de comunidades energéticas basados en la equidad y la solidaridad, a través de un proceso participativo que fomente el intercambio de experiencias, con especial atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad. Se pretende crear alianzas articuladas en torno a buenas prácticas, que refuercen la sostenibilidad y la inclusión social.

LA PROVINCIA DE HUELVA COMO TERRITORIO PILOTO

La FAMP ha seleccionado a la provincia de Huelva como territorio piloto donde se llevarán a cabo la mayoría de los eventos locales definidos en los paquetes de trabajo de 'Bridges'. Huelva reúne "condiciones óptimas" para la ejecución del proyecto, mostrando "gran dinamismo en el desarrollo de comunidades energéticas y un compromiso con la sostenibilidad y transición energética".

Por esta razón, esta reunión ha sido "clave" para trasladar a la Diputación onubense las actividades que se implementarán y para establecer una colaboración que permita la participación de la ciudadanía de la provincia en las iniciativas.

Durante la reunión, Yolanda Saéz ha agradecido la implicación y el interés de la Diputación, toda vez que ha subrayado "la importancia del encuentro para coordinar de manera eficaz los siguientes pasos". Asimismo, el equipo técnico de la FAMP ha presentado las actuaciones y los eventos previstos, así como los objetivos del proyecto y los aspectos clave de la colaboración con la Diputación.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha valorado "positivamente" que la provincia haya sido seleccionada como territorio piloto del proyecto Bridges, "una iniciativa europea que permitirá a los municipios trabajar juntos y compartir experiencias para impulsar comunidades energéticas más sostenibles y solidarias".

En este sentido, ha señalado que el proyecto "encaja con la misión de la Diputación de acompañar a los ayuntamientos y favorecer la igualdad de oportunidades entre los distintos territorios de la provincia, y ha avanzado su intención de trasladar esta iniciativa a los municipios en el marco del Consejo de Alcaldías".

El papel de la Diputación se centrará en la coordinación con los municipios onubenses, así como en la identificación de actores locales y colectivos en situación de vulnerabilidad que puedan ser objeto del proyecto. Además, facilitará el intercambio de experiencias e iniciativas que se estén llevando a cabo en la provincia de Huelva, relacionadas con la transformación y las comunidades energéticas locales o comarcales y cooperará en la organización y participación en los eventos locales.

En este sentido, Bridges fue aprobado el pasado mes de noviembre de 2025 y tiene una duración de 24 meses. En la actualidad el proyecto se encuentra en fase de lanzamiento y presentación, estando programada la primera reunión presencial a nivel transnacional entre los socios del proyecto para marzo de 2026 en Borgiallo (Italia).

'Bridges' es un proyecto financiado por la UE en el marco del programa CERV (Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores), liderado por Comune di Borgiallo (Italia) y con un partenariado compuesto por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Consorcio Intermunicipal de Servicios Sociales y de Bienestar Ciss 38 (Italia), la Unión de Montaña del Valle del Orco y Soana (Italia), el municipio de Preili (Letonia), la Unión de Autoridades Locales Búlgaras del Mar Negro (Bulgaria), y como entidades asociadas, la Fundación Comunidad Energética Renovable y Solidaria FERVORES (Italia), la Agencia Andaluza de la Energía (España) y Black Sea Energy Cluster -BSEC (Bulgaria).