La FAMP presenta los resultados de la acción piloto para generar un Laboratorio Municipal de Datos Abiertos

La FAMP presenta en Estrasburgo los resultados de la acción piloto para generar un modelo municipal de datos abiertos. - FAMP

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha presentado en Estrasburgo los resultados de la acción piloto que ha conseguido y que está implementando con el apoyo del socio líder, la Región de Véneto. Un pilotaje que "va a permitir generar un modelo de Laboratorio Municipal de Datos Abiertos para la Innovación en Andalucía, en un momento clave, como es el cierre del anterior y el diseño de un nuevo marco comunitario, en el que las Entidades Locales deben ser actor y parte para el desarrollo y la cohesión territorial".

Según ha informado la FAMP en una nota, la Secretaria General de la FAMP, Yolanda Sáez Cuevas, ha indicado que "con mODiLABS pretendemos diseñar el modelo de Laboratorio Municipal de Datos Abiertos para la Innovación, espacios vivos compartidos por representantes de la cuádruple hélice, gracias a los cuales seamos capaces de convertir los datos abiertos en verdaderos aliados que nos ayuden a generar un nuevo modelo de desarrollo local gracias a narrativas y soluciones digitales".

La FAMP ha participado en el Encuentro Internacional previsto en el plan de trabajo del proyecto europeo OD4growth 'Disponibilidad y usabilidad de los datos abiertos para apoyar el desarrollo local y la transformación urbana', cofinanciado gracias a Interreg-Europe con una duración de 50 meses (1 Marzo 2023-31 Mayo 2027). Los socios franceses, en calidad de anfitriones con sede en Estrasburgo (Francia)--el Consejo Regional Gran Este y Grand E-NOV+-- han recibido al Consorcio compuesto por diferentes entidades de Italia, Hungría, Polonia, España, Francia, Letonia, Lituania y Grecia, y sus socios asociados, que en el caso de la FAMP cuenta con la Agencia Digital de Andalucía.

Durante la reunión, se han compartido los logros alcanzados hasta el momento, respecto al impacto en los diferentes instrumentos políticos (en el caso de Andalucía, la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía S4Andalucía). También se ha abordado el plan de acción que se llevará a cabo los próximos meses.

No obstante, en la fase Follow-up (fase de seguimiento que se extiende desde marzo de 2026 hasta febrero de 2027) el objetivo principal pasa por monitorear los primeros efectos de los cambios de política presentados y aprobados, evaluando cómo estos influyen en la gestión, la gobernanza, los procedimientos y el contenido de los instrumentos de política pertinentes. "Esta fase no introduce nuevas prioridades temáticas ni acciones de implementación, sino que se basa directamente en los cambios previstos, detectados y notificados, acordados en el marco del proyecto".

Por su parte, gracias a los Puntos Vuela de Alboloduy, Mengíbar y Pilas, seleccionados de entre las candidaturas presentadas en la convocatoria lanzada desde la Federación en el mes de febrero, "se están dando los pasos necesarios para identificar la potencialidad de la gobernanza del dato y la innovación pública para un nuevo modelo de desarrollo local en Andalucía".

Con ellos, la cooperación y compromiso del Mapa de Actores Clave y el Grupo de Trabajo de Transformación Digital de la S4Andalucía "se ha conformado un ecosistema idóneo para co-diseñar dicho modelo". Así, "la gobernanza del dato es buena para los municipios andaluces porque mejora los servicios, fortalece la transparencia, impulsa la economía local y alinea a Andalucía con Europa". No obstante, "OD4GROWTH es un valor porque convierte todo esto en una estrategia real, compartida y con impacto".

Finalmente, Sáez ha avanzado que "hemos conseguido que los socios se encuentren para la Conferencia Final del Proyecto en Sevilla a comienzos de febrero de 2027". Así, "será una magnífica oportunidad, sin duda, un punto de inflexión político, institucional y estratégico para quienes creemos en el municipalismo como motor de transformación". Igualmente, Andalucía, y especialmente Sevilla, ofrece el contexto "perfecto" para que esta conversación tenga sentido y produzca resultados "reales".