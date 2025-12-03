La FAMP recibe en Sevilla al partenariado europeo del proyecto Life-Smart con motivo de la IV reunión transnacional

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) acoge en Sevilla la 4ª reunión transnacional del proyecto europeo LIFE-Smart, 'Apoyo a pequeños municipios para la transición energética'. - FAMP

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha ejercido de anfitriona y responsable de la organización de la cuarta reunión transnacional del proyecto europeo 'Life-Smart', 'Apoyo a pequeños municipios para la transición energética', que se ha celebrado entre este pasado martes y este miércoles en Sevilla.

El encuentro transnacional ha tenido lugar en el Centro de Actividades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Fundación MAS, donde se han reunido los representantes de las siete organizaciones socias que componen el partenariado internacional de 'Life-Smart', según han detallado este miércoles desde la FAMP en una nota.

Durante el desarrollo del programa de trabajo, los equipos técnicos de las entidades socias han revisado y compartido los avances del proyecto conforme a los distintos paquetes de trabajo.

Según detallan desde la FAMP, en las sesiones se han analizado los progresos realizados, se han debatido los próximos pasos y se han abordado "cuestiones clave" relacionadas con la consolidación de los resultados, la comunicación y la correcta implementación de las acciones previstas hasta la finalización del proyecto.

En este contexto, la FAMP presentó a los socios europeos los trabajos realizados en relación con la estrategia de transición energética, en proceso de elaboración, para la comarca de la Loma Occidental, compartiendo las líneas de actuación diseñadas y las reuniones participativas de carácter intermunicipal celebradas.

Según explica la federación andaluza de municipios, en estos últimos meses se ha ejecutado el proyecto en áreas piloto seleccionadas por cada socio del partenariado en sus respectivos países; en concreto, España, Francia, Grecia, Italia y Portugal.

En el caso concreto de la FAMP, el área piloto abarca los municipios jiennenses de la comarca de la Loma Occidental --Baeza, Canena, Rus, Ibros, Villatorres, Begíjar, Lupión y Torreblascopedro--, contando, además, con la participación de la ELA de El Mármol y la Diputación de Jaén como "entidad supramunicipal de referencia".

En el marco de la segunda jornada, los participantes han realizado, además, una visita de estudio al espacio CartujaQanat, ubicado en Sevilla TechPark, "un enclave de transformación e innovación urbana que busca fomentar modelos sostenibles y soluciones que contribuyan a la adaptación de las ciudades al cambio climático".

Durante la visita, el coordinador general de la FAMP, Diego Jordano, ha agradecido a los asistentes su presencia en Sevilla y por "el compromiso demostrado" en los trabajos realizados, a la Agencia Andaluza de la Energía por su participación y al espacio CartujaQanat por la oportunidad de mostrar sus instalaciones.

'Life-Smart, Apoyo a pequeños municipios para la transición energética', es un proyecto que comenzó en octubre de 2023 con una duración de 30 meses y cuenta con un partenariado compuesto por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (España), la Agencia Regional de Energía y Medio Ambiente del Norte de Alentejo y Tajo (Portugal), la Cámara de Comercio e Industria de Niza-Costa Azul (Francia), el Área metropolitana de Roma capital (Italia), U-Space S.L (España) y Cras SRL (Italia), y liderado por la Organización para el Desarrollo Local Anatoliki SA (Grecia).