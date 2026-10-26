La FAMP recuerda el "compromiso con la gestión local" de Monteseirín al frente de la federación tras su muerte

Archivo - Alfredo Sánchez Monteseirín, exalcalde de Sevilla - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha lamentado el fallecimiento este lunes del exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y ha subrayado el "compromiso con la gestión local" de quien fuera también presidente de la FAMP entre 1995 y 1999.

"Desde la FAMP destacamos su compromiso con el municipalismo y la gestión local, tal y como se reconoce a lo largo de toda su trayectoria pública y cuyos valores representó al frente de esta institución", ha indicado la FAMP en un comunicado remitido a medios.

Así, ha trasladado su pésame a familiares y amigos, tras conocer la noticia.

Alfredo Sánchez Monteseirín (La Rinconada, Sevilla, 25 de septiembre de 1957) ha sido presidente de la Diputación, alcalde de Sevilla y delegado especial del Estado para la Zona Franca de Sevilla. Durante sus doce años de mandato, la ciudad vivió "una transformación que tuvo que vencer muchas resistencias", pero que con el tiempo logró un reconocimiento "transversal, local e internacional, ciudadano y político", como destacaban entonces sus seres queridos.

Gobernó tres legislaturas sin mayoría absoluta --hasta julio de 2011-- siendo el alcalde más longevo de la ciudad desde el siglo XIX, y entre sus hitos más recordados está el impulsó a la construcción del tranvía, la red de carriles bici, la peatonalización del centro, la reurbanización de la Alameda de Hércules y el proyecto del Metropol-Parasol (Setas de la Encarnación).