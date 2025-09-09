FAMP valora la nueva Ley andaluza de Vivienda: "Muy positiva y necesaria para resolver un problema acuciante"

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Tomares (Sevilla), José María Soriano, ha asistido este martes a la presentación de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, que ha considerado "muy positiva y necesaria para resolver uno de los problemas más acuciantes que sufren miles de andaluces".

Esta Ley, que ha sido presentada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, será aprobada mañana miércoles por el Consejo de Gobierno y remitida al Parlamento, con la intención de que pueda quedar definitivamente aprobada antes de que finalice la legislatura. Una de las prioridades de la nueva norma es ampliar la oferta de viviendas públicas protegidas en venta y en alquiler.

José María Soriano ha destacado "la importancia de esta Ley para resolver uno de los problemas que sufren los jóvenes en Andalucía porque la vivienda se ha convertido en un problema para los ciudadanos y, por lo tanto, en una preocupación y ocupación para los alcaldes".

En este sentido, ha abundado en que "desde la FAMP, trabajaremos codo con codo con todas las Administraciones públicas con el objetivo de dar soluciones, aportando nuestra experiencia desde la máxima colaboración y lealtad".

Soriano ha recordado que los ayuntamientos colaboran con el gobierno, tanto central como autonómico, para la promoción y gestión de viviendas de protección oficial (VPO) y alquiler social, que sean asequibles y estén dirigidas a personas y familias con ingresos limitados o en situación de vulnerabilidad.

"Las funciones de los ayuntamientos incluyen la facilitación de suelo público y la gestión de concursos y convocatorias para la adjudicación de estas viviendas, así como la participación en programas de construcción de nuevas viviendas y el impulso de ayudas y subvenciones para el acceso a la vivienda", ha concluido.