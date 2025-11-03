El presidente de la FAMP pide al Gobierno "saber cuántos ingresos del Estado" tendrán las corporaciones locales en 2026

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, atiende a los periodistas. - FAMP

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha indicado este lunes que "ya estamos a 3 de noviembre y los ayuntamientos seguimos sin tener ningún dato de cuáles van a ser nuestros ingresos por parte del Estado en el año 2026".

"Lo hemos reclamado en la FAMP, en la FEMP que ha llevado este tema a la Audiencia Nacional pidiendo que se convoque la Comisión Nacional de Administración Local para que se nos comunique, y seguimos igual", ha declarado a los periodistas Bellido, quien ha calificado la situación como "muy grave".

En este sentido, el presidente de la FAMP ha subrayado que "la ministra de Hacienda tiene una responsabilidad absoluta sobre esto". "Ahora mismo todos los ayuntamientos estamos aprobando presupuestos y lo estamos aprobando a tientas, porque no tenemos una sola certeza, ni una pista o un dato que nos diga cuándo y cuánto vamos a tener de ingresos del Estado en 2026", ha remarcado.

Ante esta situación, Bellido ha advertido de que "unos ayuntamientos no aprobarán sus presupuestos por un criterio de prudencia y otros sí lo harán, aunque podemos encontrarnos con sorpresas muy desagradables si no se cumple lo que nosotros estamos estimando". "Es urgente que el Gobierno de España nos diga cuáles van a ser nuestros ingresos, porque de ello dependen muchas políticas", ha enfatizado.

LA VIVIENDA

De la misma manera, el regidor ha señalado que "otra urgencia que no se atiende por parte del Gobierno central está relacionada con la vivienda". "Pongo por ejemplo al Ayuntamiento de Córdoba que este año va a tener que devolver a las entidades financieras alrededor de 35 millones de euros porque se sigue sin permitir que los remanentes municipales se destinen a inversiones como las políticas de vivienda", ha citado.

Así, el alcalde cordobés ha lamentado que "no se atienda esta petición, que vuelvo a reclamar desde la FAMP". "No pedimos más dinero, sólo que nos digan cuánto va a venir y que nos dejen usar unos fondos que son de los ayuntamientos para atender una emergencia como es la vivienda", ha expresado.

En este caso, ha dicho que "no se entiende el silencio por parte del Gobierno y que no se nos convoque a la Comisión Nacional de Administración Local, que es donde se debería tratar este asunto y que lleva sin convocarse años de forma ordinaria".