La secretaria general del FAMP toma posesión como consejera del Consejo Económico y Social de Andalucía

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, preside, junto la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, la toma de posesión de los consejeros del Consejo Económico y Social de Andalucía. - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez, ha tomado posesión como consejera del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía, en un acto celebrado en este miércoles en el Palacio de San Telmo junto a los nuevos consejeros que se incorporan a la institución para iniciar su sexto mandato.

Según ha indicado la entidad en una nota, los consejeros de la FAMP son Yolanda Sáez como titular, y el director jurídico, Juan Manuel Fernández Priego, como suplente. La ceremonia ha contado con la participación del presidente del CES, Juan Marín; el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz Cabello; y la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco Eguren, entre otras personas asistentes.

La FAMP participa como voz municipalista en este espacio de encuentro, asesoramiento y diálogo para contribuir al desarrollo económico y social de Andalucía desde la perspectiva de los entes locales. El CES de Andalucía es un órgano colegiado consultivo del Gobierno autonómico en materia económica y social, reconocido por el Estatuto de Autonomía y regulado por la Ley 5/1997, de 26 de noviembre.

A lo largo de su trayectoria, ha emitido más de 200 dictámenes sobre iniciativas normativas de relevancia económica, social y laboral, y ha elaborado estudios e informes sobre cuestiones fundamentales para Andalucía.