La barriada de Las Colonias de Huelva protagoniza la apertura de las jornadas 'Cicerone de barrio' de Fundación Cajasol

Carte de las jornadas 'Cicerone de barrio' de la Fundación Cajasol en Huelva. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Huelva iniciará este martes, 10 de noviembre, la programación de las jornadas 'Cicerone de barrio', un ciclo de actividades que se desarrollará cada martes hasta el próximo 1 de diciembre con el propósito de acercar a la ciudadanía la realidad social, cultural e histórico-patrimonial de las barriadas, así como cambiar el relato tradicional sobre estas zonas a través de la puesta en valor de sus activos territoriales.

Según ha informado la entidad en una nota, la estructura de 'Los martes de Cicerone' constará de dos bloques diferenciados a lo largo de cada jornada. En horario de mañana se llevará a cabo la presentación de la visita prevista junto a un espacio de reflexión sobre elementos clave para el desarrollo local, mientras que por la tarde personas voluntarias conducirán una ruta guiada por los enclaves seleccionados.

Esta primera entrega centrará su atención en la barriada de Las Colonias. La sesión matinal abordará la realidad del movimiento asociativo y participativo en los barrios, su incidencia en la comunidad y los retos prioritarios en materia de acompañamiento al desarrollo comunitario.

El acto inaugural tendrá lugar a las 10,45 horas en la sede de la Fundación Cajasol, en calle Puerto, 10, cuarta planta, y contará con representantes de diversas entidades locales y regionales, entre ellas la Plataforma Andaluza del Voluntariado (PAV), la Plataforma Onubense Andaluza del Voluntariado (Voluntaonuba) y la Asociación de Vecinos Cristóbal Colón de Las Colonias, además de las aportaciones del Plan Integral de Distrito V y de la Asociación Encuentros del Sur.