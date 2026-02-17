Castro del Río (Córdoba) tendrá un museo permanente para la divulgación y el estudio de 'El Quijote'

Representantes de la Fundación Cajasol, de la Universidad de Córdoba y del Ayuntamiento de Castro del Río. - FUNDACIÓN CAJASOL

CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

'El Quijote' tendrá 'casa propia' en Castro del Río (Córdoba) después de que la Academia Cervantina de la localidad, presidida por Antonio Pulido, haya aprobado en su asamblea general, celebrada la semana pasada en Córdoba, el proyecto del Museo Cervantino, un espacio expositivo permanente que se ubicará en el Pósito Municipal de la localidad cordobesa, edificio con una vinculación histórica directa con Miguel de Cervantes y con el origen mismo de la novela más universal de las letras españolas.

Tal y como ha indicado la Fundación Cajasol en una nota, la iniciativa será una realidad antes de final de 2026 y cuenta con el impulso de la propia fundación, la Universidad de Córdoba (UCO) y el Ayuntamiento de Castro del Río.

Tras las exitosas Jornadas Cervantinas celebradas en 2024, punto de partida de Castro del Río como miembro de la Red de Ciudades Cervantinas, el municipio cordobés da un paso más en su reivindicación como espacio geográfico de especial significación en el azaroso recorrido vital de Miguel de Cervantes: desde su primera visita documentada en 1587 como Comisario Real de Abastos para la Armada Invencible hasta su ingreso en la cárcel de la localidad cordobesa por delitos relacionados con su actividad de recaudador de impuestos para la Corona.

Es esta prisión de Castro del Río con la que algunos expertos cervantinos especulan sobre el espacio en el que pudo comenzar a engendrar la idea de escribir 'El Quijote', obra cumbre de la literatura en español. No obstante, el emplazamiento elegido para albergar el Museo Cervantino de Castro del Río tiene igualmente tanto de simbólico como de histórico.

El Pósito, antiguo depósito de grano, conserva prácticamente la misma fisonomía que conoció Cervantes cuando visitó Castro del Río como Comisario Real de Abastos en 1587, encargado de recaudar trigo, garbanzos y habas para la Armada. El escritor regresó en 1592 con idéntica misión y fue entonces cuando el juez de comisarios Francisco de Moscoso le comunicó una sentencia de arresto que le condujo a la cárcel de la localidad.

El Museo Cervantino de Castro del Río expondrá una colección permanente de ediciones de 'El Quijote' de todos los siglos, traducciones a más de 150 idiomas y estudios y comentarios académicos, pero sobre todo se verán muestras de la recepción popular de la obra, algo así como un 'Quijote' expandido, una imagen múltiple y multiplicada en latas, sellos, vitolas, cuadros, ilustraciones, monedas o azulejos, entre otros.

"El objetivo del Museo es servir de guía didáctica y de faro a las nuevas generaciones de posibles lectores y lectoras del Quijote y a la vez constituir un símbolo sólido y un anclaje en la memoria colectiva de las relaciones ciertas que sabemos que existieron entre Miguel de Cervantes y Castro del Río", ha indicado el presidente de la Fundación Cajasol al término de la asamblea de la Academia Cervantina de Castro del Río que ha dado luz verde al proyecto.

Para ello, el museo constará de salas de proyección de documentos audiovisuales y archivos sonoros, vitrinas de exposición de objetos diversos, libros, documentos, espacio para charlas, debates y conferencias, entre otros elementos.

El proyecto "incorporará los últimos avances museográficos utilizando las técnicas más avanzadas en iluminación y recursos gráficos y estará a cargo de un grupo multidisciplinar que trabaja, desde hace décadas, con los mejores museos y salas de exposiciones del país, y que afronta esta tarea desde la ilusión y la confianza de conectar con un público amplio y de convertirse en un referente de calidad en la red de lugares cervantinos", ha añadido Pulido.

Concretamente, el diseño museográfico lleva la firma de Antonio Marín, escenógrafo con una amplia trayectoria en instituciones como el Museo Reina Sofía, el IVAM o el Museo Nacional de Artes Decorativas. La producción corre a cargo de BNV Producciones y el comisariado recae en el escritor Antonio Molina Flores.

UN AÑO DE ACTIVIDAD CERVANTINA DE PRIMER NIVEL

En poco más de un año, Castro del Río ha ingresado en la Red de Ciudades Cervantinas, la Academia ha publicado la edición impresa de las Jornadas en un acto con Susanna Griso y Augusto Ferrer-Dalmau; ha desarrollado actividades educativas en el IES Ategua; ha colaborado con la Muestra de Teatro local y ha impulsado un mural urbano de gran formato dedicado a Don Quijote, obra del artista baenense Sake.

Una intensa actividad que tendrá continuidad --en paralelo a la construcción del Museo-- con la celebración de una nueva edición de las Jornadas Cervantinas, que en 2024 reunieron nombres como los de Arturo Pérez-Reverte, Juan Eslava Galán, Andrés Trapiello, Espido Freire, Lola Pons, Alfonso Guerra, Antonio Molina Flores, Jesús Vigorra y los actores Juan Echanove y Lucía Quintana.

Un concurso literario que potencie la relación de la Academia Cervantina con los temas y colectivos locales y un premio para apoyar la investigación cervantina entre jóvenes estudiantes completan las grandes actuaciones previstas para 2026.

El Museo Cervantino de Castro del Río aspira así a convertirse en un referente del turismo cultural y literario en España, sumando a la localidad cordobesa al mapa de los grandes enclaves cervantinos junto a Alcalá de Henares, Esquivias o Valladolid. El carácter universal de la obra --traducida a más de 150 idiomas y considerada la primera novela moderna de la historia-- y la singularidad del vínculo histórico entre Cervantes y Castro del Río confieren al proyecto una proyección que trasciende lo local y lo regional.