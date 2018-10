El ciclo de 'Los Jueves en la Cuarta' de la Fundación Cajasol arranca con una fiesta de presentación

Publicado 21/02/2018 15:26:20 CET

HUELVA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol pone en marcha a partir de este jueves la tercera temporada de 'Los Jueves en la Cuarta', que hasta el 31 de mayo programa doce citas musicales que incluirán nueve conciertos, además de una 'Jam Session', un taller de batucada y una mesa redonda de la música en Huelva.

El ciclo arranca este jueves con una novedad, una fiesta de presentación, a partir de las 20,00 horas, en la que tanto el público como los músicos de Huelva se darán cita para celebrar esta nueva edición del ciclo y compartir experiencias mientras Colectivo S.U.R. pone música al evento. Será, como siempre, en la sala Juan Ramón Jiménez de la Fundación Cajasol, calle Puerto, 10, cuarta planta.

La programación de conciertos propiamente dicha comienza el jueves 1 de marzo con la actuación de La Canalla, a la que seguirán Sheela Na Gig (8 de marzo), Del Bosque (15 de marzo) y una Jam Session (23 de marzo) en la que podrán participar desde el escenario cantantes, músicos y púbico en general.

El mes de abril traerá al mítico grupo Alameda (5 de abril), Waltrapa (12 de abril), The Dreamers (19 de abril) y el taller de batucada (26 de abril). Durante el mes de mayo, One Love, el tributo a Bob Marley, actuará el 10 de mayo, Mingo Balaguer and Blues Intruders lo hará el día 17 y el cantautor onubense Alejandro Rivera lo hará el 24, presentando su nuevo disco. Cerrará la programación el 31 de mayo una mesa redonda sobre la música de Huelva (19,00 horas) que reunirá a artistas, programadores y productores para tratar el momento que vive la música onubense.

Con esta programación, la Fundación Cajasol ha pretendido poner en valor el talento de músicos, grupos y artistas de diferentes estilos, tanto locales como de fuera, así como acercar al público una oferta cultural estable y variada dirigida a públicos de distintas edades y gustos.

Toda la programación, a excepción del taller de batucada, que será al aire libre, se desarrollará a partir de las 21 horas en el escenario de la sala Juan Ramón Jiménez de la Fundación Cajasol con entrada gratuita hasta agotar el aforo.