Fundación Cajasol abre la convocatoria de la XI edición de 'Emprende Lunares' para impulsar la moda flamenca emergente

Archivo - Desfile de moda flamenca como imagen de recurso - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol, de la mano de Doble Erre, pone en marcha la XI edición de 'Emprende Lunares', un programa consolidado como una de las principales plataformas de impulso al emprendimiento en el ámbito de la moda flamenca. La convocatoria, abierta desde el 30 de julio de 2026, tiene como objetivo apoyar a nuevos diseñadores y profesionales interesados en transformar su talento creativo en un proyecto empresarial sólido y viable.

A lo largo de más de una década, 'Emprende Lunares' se ha convertido en una auténtica lanzadera de talento, ofreciendo a jóvenes creadores herramientas formativas, asesoramiento empresarial y oportunidades de promoción que facilitan su incorporación al sector profesional de la moda flamenca, informa en un comunicado.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 22 de noviembre de 2026 y está dirigida a residentes en España mayores de edad que deseen desarrollar un proyecto vinculado a la moda flamenca, ya sea de forma individual o colectiva. Los participantes deberán presentar una propuesta empresarial junto a una colección compuesta por ocho diseños originales y la documentación requerida en las bases del programa.

Los proyectos seleccionados --entre un mínimo de seis y un máximo de diez-- accederán a un completo itinerario de formación empresarial impartido por profesionales especializados a través del Instituto de Estudios Cajasol. Este plan tiene como finalidad proporcionar las herramientas necesarias para convertir una idea creativa en un modelo de negocio viable y sostenible.

Además del programa formativo, los ganadores tendrán la oportunidad de presentar sus colecciones en un desfile organizado por la Fundación Cajasol, previsto para el 1 de abril de 2027, así como participar posteriormente en Simof dentro de un desfile compartido destinado a impulsar la profesionalización de las firmas emergentes.

Como novedad destacada, la organización reforzará también la difusión y visibilidad de los diseñadores seleccionados mediante acciones de comunicación específicas y presencia en los canales oficiales de 'Emprende Lunares', contribuyendo así al posicionamiento y conocimiento de sus marcas entre profesionales y público especializado.

Con esta nueva edición, la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con el emprendimiento, la creatividad y la preservación de una de las expresiones culturales más representativas de Andalucía.

'Emprende Lunares' no solo fomenta la innovación dentro del sector, sino que contribuye a garantizar el relevo generacional de la moda flamenca, promoviendo la aparición de nuevos modelos de negocio y nuevas formas de entender y comercializar este patrimonio cultural.

Las solicitudes podrán presentarse tanto de forma presencial en la sede de la Fundación Cajasol, en Sevilla, como telemáticamente a través del correo electrónico 'moda@dobleerre.es' hasta las 23,59 horas del 22 de noviembre de 2026.