Fundación Cajasol acoge en Sevilla la muestra 'Fútbol por la Paz' como un "puente entre culturas"

Foto de familia tras la inauguración de la muestra itinerante 'Fútbol por la Paz' - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol acoge la exposición itinerante 'Fútbol por la Paz', una iniciativa promovida por la Academia de la Diplomacia del Reino de España y LALIGA que pone en valor el papel del deporte como herramienta de entendimiento, cooperación y diálogo entre los pueblos.

El acto de apertura ha contado con el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia del Reino de España, Santiago Velo de Antelo, y la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, entre otros, quienes han destacado la importancia de impulsar iniciativas que fomenten los valores de la convivencia y la paz a través del deporte, destaca en un comunicado.

La muestra reúne una singular colección de camisetas oficiales de selecciones nacionales donadas por más de noventa embajadas acreditadas en España, representando a países de todos los continentes y reflejando la diversidad cultural, social y religiosa del mundo.

La exposición nace con la vocación de acercar al público un mensaje universal: el fútbol como lenguaje común capaz de tender puentes entre naciones y personas. Durante su intervención, Pulido ha subrayado el valor simbólico del proyecto y su plena conexión con la misión de la Fundación Cajasol.

"Cada camiseta representa a un país, a una cultura y a una identidad propia, pero juntas conforman un mensaje común de convivencia, respeto y cooperación internacional", ha añadido, al tiempo que ha destacado que iniciativas como esta evidencian la capacidad transformadora del deporte más allá de la competición.

"El fútbol tiene una capacidad única para emocionar, para unir a personas de diferentes edades, procedencias y creencias. Esa es precisamente la dimensión que hoy queremos poner en valor: la del deporte como generador de convivencia, de diálogo y de paz", ha abundado Pulido.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia del Reino de España ha subrayado el alcance universal del fútbol como vehículo de entendimiento entre culturas. "Millones de personas en todo el mundo comparten una misma pasión sin importar su religión, su origen o el color de su piel, lo que convierte al fútbol en una extraordinaria herramienta para fomentar la concordia y la paz".