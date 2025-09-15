La Fundación Cajasol y el club Caja87 firman un convenio de colaboración que dará nombre al equipo sevillano

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente del club de baloncesto Caja87, Gonzalo Crespo tras la firma del acuerdo de colaboración. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente del club de baloncesto Caja87, Gonzalo Crespo, han firmado un acuerdo de colaboración por el cual la Fundación obtiene derechos de marca (Trade Mark Rights) y fruto de este compromiso, el equipo senior masculino pasará a denominarse oficialmente Cajasol87.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, la Fundación Cajasol refuerza su apoyo al deporte y al talento andaluz y reafirma así su compromiso con la juventud, la salud y la cohesión social. "El deporte es una herramienta poderosa para educar, unir y transformar", ha declarado Antonio Pulido durante la firma.

Por su parte, Gonzalo Crespo ha asegurado que "incorporar a la Fundación Cajasol el núcleo de Caja87 supone una alianza estratégica que nos permitirá construir un club más sólido, más sostenible y con mayor proyección en la ciudad".

El convenio permitirá al club continuar desarrollando su labor deportiva y social, con un enfoque integral que abarca desde la competición hasta la formación y la concienciación.