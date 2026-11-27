La Fundación Cajasol presenta la próxima semana en Huelva la novela 'La playa donde nunca estuvimos', de Marcia González López. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Huelva clausura el próximo martes 1 de diciembre la programación de 'Cicerones de Barrio' con una sesión de conclusiones y abre el mes con la presentación de la novela 'La playa donde nunca estuvimos', de Marcia González López, al día siguiente. Ambas actividades tienen entrada libre hasta completar aforo y se celebran en la sede de la entidad, ubicada en la calle Puerto número diez.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, la clausura de 'Cicerones de Barrio' comenzará a las 11,00 horas del martes y servirá para exponer las principales conclusiones, reflexiones, propuestas y aprendizajes extraídos durante el desarrollo de esta iniciativa tras varias semanas de encuentros, conferencias, recorridos urbanos y espacios de diálogo.

El acto recogerá los resultados de las actividades celebradas en los barrios onubenses de Las Colonias, La Hispanidad y Fuentepiñas, poniendo en valor el conocimiento ciudadano de estas zonas y su patrimonio social, cultural e histórico.

Por otra parte, la programación de diciembre continuará el miércoles 2 de diciembre, a las 18,30 horas, con la presentación del libro 'La playa donde nunca estuvimos', un 'thriller' psicológico de Marcia González López que aborda cuestiones como la memoria, la identidad y la manipulación.

La sesión literaria contará con una presentación audiovisual, un coloquio con los asistentes, un turno de preguntas y la posterior firma de ejemplares por parte de la autora. Con estas dos convocatorias, la Fundación Cajasol en Huelva centra su agenda semanal en la participación ciudadana, la reflexión sobre el entorno urbano y la creación literaria.