Fundación Cajasol pone en marcha un campamento urbano en Cádiz para facilitar la conciliación este verano

Archivo - Sesión de unos de los campamentos del Sunset Campus de la Fundación Cajasol. ARCHIVO. - FUNDACIÓN CAJASOL - Archivo

CÁDIZ 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol, de la mano del Centro Cultural Luis Gonzalo, pone en marcha Campus Cajasol Summer, un campamento urbano con el objetivo de facilitar la conciliación familiar durante el verano en Cádiz y ofrecer a niños y niñas una propuesta educativa y cultural basada en la creatividad, el arte, la literatura y la experimentación.

Este campamento, dirigido a niños y niñas de 5 a 11 años, se desarrollará del 6 al 17 de julio en la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz, ubicada en Plaza San Antonio, como ha detallado la entidad en una nota.

El programa combina actividades culturales, artísticas y de animación a la lectura, ofreciendo una experiencia enriquecedora adaptada a las distintas edades de los participantes.

Tiene como finalidad acercar a los participantes a los procesos de creación contemporánea, la expresión corporal y el desarrollo de la inteligencia emocional mediante experiencias prácticas y propuestas que fomentan la creatividad, la observación, la experimentación y la expresión personal. Asimismo, busca impulsar el interés por la cultura, la lectura y el patrimonio artístico a través de metodologías participativas y dinámicas.

La propuesta combina la programación educativa de la Fundación Cajasol con la experiencia artística y pedagógica del Centro Cultural Luis Gonzalo, creando un espacio donde los niños y niñas se convierten en protagonistas activos de su propio aprendizaje.

A lo largo del campamento, los participantes disfrutarán de actividades creativas, talleres artísticos, propuestas culturales y experiencias diseñadas para favorecer el desarrollo personal, el trabajo en equipo y la capacidad de expresión.

El Campus Cajasol Summer en Cádiz apuesta por una metodología basada en el aprendizaje experiencial, la investigación a través de la práctica, el trabajo colaborativo y la educación cultural y patrimonial. El objetivo es potenciar la creatividad, la sensibilidad estética, la autonomía y la confianza de los participantes, mientras se promueven valores como el respeto, la convivencia y la colaboración.

El programa se desarrollará de lunes a viernes en horario de 9,30 horas a 14,00 horas, en grupos reducidos de un máximo de 15 participantes, garantizando una atención personalizada y una experiencia educativa "de calidad".

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del formulario habilitado por la Fundación Cajasol. Para formalizar la reserva será necesario abonar el importe total de la actividad.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con la Fundación Cajasol en el teléfono 956 060 511 o a través del correo electrónico cajasolsummercadiz@cajasol.com.