Fundación Cajasol y el Real Betis renuevan su convenio para impulsar proyectos sociales, educativos y medioambientales

El presidente de la Fundación Cajasol (i), Antonio Pulido, y el presidente del Real Betis Balompié (d), Ángel Haro, firman la renovación del convenio entre ambas entidades. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol y el Real Betis han prolongado su convenio de colaboración para la próxima temporada. Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, han firmado este jueves la renovación de este acuerdo que impulsa proyectos sociales, deportivos, educativos y medioambientales.

Según una nota de prensa, el acuerdo se centra en tres focos de actuación principales: activación de la Grada Solidaria en los partidos del Real Betis en La Cartuja; participación en las acciones sostenibles y medioambientales puestas en marcha por Forever Green; y colaboración con el programa escolar 'Del Cole al Betis'.

La Grada Solidaria es una iniciativa social que cumple su tercera temporada y que permite a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad asistir a los partidos del primer equipo, antes en el Estadio Benito Villamarín y ahora en La Cartuja.

La Fundación Cajasol seguirá participando en las acciones sostenibles y medioambientales puestas en marcha por la plataforma Forever Green, entre ellas el partido sostenible de LaLiga de la temporada 2025/26. En este marzo, la Fundación Cajasol colaboró en varias limpiezas del entorno del Guadalquivir y otras acciones desarrolladas en el Ecohuerto del Real Betis, un proyecto que trabaja en la inserción sociolaboral de personas vulnerables y que promueve un consumo sostenible y ecológico.

También recoge la continuanción del programa escolar 'Del Cole al Betis'. Estas visitas a los diferentes centros de la ciudad de Sevilla y su área metropolitana trasladan a los más pequeños los valores intrínsecos del deporte. Además, se desarrollan actividades lúdicas, clinics deportivos y charlas sobre buenos hábitos alimenticios o el cuidado del medio ambiente. Durante la pasada temporada 2024/25, se visitaron diez centros escolares sevillanos con la participación de 2.577 jóvenes.

El presidente de la Fundación Cajasol ha reafirmado al respecto su compromiso con el Real Betis y ha destacado el apoyo al deporte de base como una línea de trabajo "importante para la Fundación" y que puede generar "un impacto real en la comunidad".

En esta línea, Ángel Haro ha celebrado la noticia y destaca el papel de la Fundación Cajasol como "un agente transformador de nuestra sociedad". El mandatario bético ha llamado a seguir trabajando para incidir especialmente en los colectivos más vulnerables.