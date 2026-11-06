El Instituto de Estudios Cajasol celebra su 40º aniversario con el nuevo curso académico 2026/2027

El Instituto de Estudios Cajasol celebrando el acto oficial de apertura de su curso académico 2026/2027. - CAJASOL

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Cajasol ha celebrado este viernes el acto oficial de apertura de su curso académico 2026/2027, una edición de especial relevancia ya que se cumplen 40 años de trayectoria de esta prestigiosa institución académica.

Según ha informado la entidad en una nota, el evento ha contado con una destacada representación de su claustro de profesores, directivos de empresas colaboradoras y los alumnos que este año cursan sus programas másteres.

Durante la inauguración, el presidente del Instituto de Estudios Cajasol y de la Fundación Cajasol, D.Antonio Pulido, ha subrayado la apuesta "firme, sólida y continuada" de la Fundación por impulsar "una formación de alta calidad y adaptada a la realidad laboral". Pulido ha querido expresar un agradecimiento explícito tanto al profesorado como a las organizaciones vinculadas por su constante respaldo a esta iniciativa formativa.

Por su parte, el director general del Instituto de Estudios Cajasol, D.Juan Francisco Álvarez, ha echado la vista atrás para celebrar los 40 años de vida de este consolidado proyecto empresarial, cuyas raíces se remontan a mediados de los años 80 de la mano de la extinta Caja de Ahorros El Monte.

UN NUEVO TABLERO GLOBAL: LECCIÓN MAGISTRAL DE JUAN VERDE

La conferencia inaugural ha corrido a cargo del reputado asesor internacional D.Juan Verde. En su intervención, Verde ha dibujado las directrices de un orden internacional en plena reconfiguración estructural y permanente.

A través de un pormenorizado desglose de las fuerzas que mueven el capital hoy en día --energía, cadenas de suministro, tecnología, sostenibilidad y defensa--, ha radiografiado un escenario de fragmentación donde la globalización ya no busca la mera eficiencia, sino la resiliencia.

Verde ha señalado a Europa y a América Latina como ganadores inesperados en este nuevo ecosistema de friendshoring y autonomía estratégica, animando a los alumnos del Instituto a convertirse en los líderes flexibles, con propósito y visión que demanda este nuevo tablero empresarial.

"La disrupción es la norma y el momento es ahora", ha concluido. El acto cierra la puesta en marcha de un año académico histórico para la institución, reafirmando su papel como motor de talento y puente directo entre la universidad y el tejido empresarial.